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【太平清醮】長洲搶包山比賽因疫情連續2年取消　值理會：飄色巡遊視乎疫情再作決定

社會 17:52 2021/02/08

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長洲搶包山比賽及嘉年華因新冠肺炎疫情連續2年取消。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎反覆，康文署今日（8日）宣布，原定今年在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」將會取消，包括最矚目的「搶包山比賽」，意味有關活動已連續2年因疫情而停辦。

取消的活動包括：

  • 「搶包山訓練」
  • 「搶包山選拔賽」
  • 「攀爬嘉年華」
  • 「搶包山比賽」

康文署解釋，「包山嘉年華2021」由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及署方合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸及病毒在社區傳播的風險。

點擊圖片重溫以往「搶包山比賽」的盛況：

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長洲太平清醮值理會主席翁志明接受TOPick查詢時表示，搶包山活動籌備工作及項目較多，涉及的費用和時間亦不少，因此需要早些決定舉辦與否，值理會數日前與康文署開會商討後，決定取消。

他說，現時距離5月太平清醮仍有約3個月的時間，節日各項祭祀科儀﹑齋戒及飄色巡遊等，目前暫定將按照傳統習俗繼續舉行，但儀式可能會盡量從簡，需視乎疫情發展而再作最後決定。

點擊圖片重溫以往太平清醮飄色巡遊的盛況：

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康文署提及，正在進行的「包山嘉年華2021 – 學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，署方將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。

得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地、中環五號碼頭、港鐵中環站的「港鐵社區畫廊」展出；康文署亦會製作電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統，以增進市民對長洲太平清醮傳統搶包山活動及本土習俗的認識。

長洲太平清醮已於2011年正式列為第三批國家級非物質文化遺產項目，其中長洲「搶包山比賽」自2005年復辦以來，每年均吸引逾萬人參加，成千上萬的本地及海外遊客亦慕名而至，為全港最具代表性的傳統節慶活動之一；而包山嘉年華旨在加強市民對傳統搶包山及本土習俗的認識。

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記者：陳曉瑩

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