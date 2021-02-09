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【辦年貨過好年】海味達人教揀靚瑤柱　顆粒完整顏色金黃是揀手貨【有片】

休閒消費 15:54 2021/02/09

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

上環天立行海味店第二代主理人Ivy Shum教大家如何選瑤柱，加上今年日本瑤柱售價更下跌3成，相當抵食。

在晚市禁堂食令下，農曆新年的團年飯、開年飯等，大家都要自己動手炮製。要做賀年菜式，瑤柱當然不能少，請來上環天立行海味店第二代主理人Ivy Shum教大家如何選瑤柱，加上今年日本瑤柱售價更下跌3成，相當抵食。

可先看片

Ivy說：「上年舖頭的日本優質瑤柱要1,380元（每斤），今年只需970元，大約跌價3成，今年很抵食。」

日本瑤柱主要以體積分級數，包括(左至右)L、M、S、SA。(湯炳強攝)

瑤柱跌價的原因，其實是跟疫情有關。「日在生產瑤柱的廠房技術十分成熟，每年都有一定的產量，但在疫情下大家都沒有到日本旅行，加上餐廳取貨量又變得很少，故此日本瑤柱便需減價促銷。」

Ivy說今年日本的不同級數的瑤柱，大致價錢為200、300元至900元（每斤），中國的則大約百多元一斤，豐儉由人。

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日本瑤柱以體積分級數

現在香港買到的瑤柱，主要以日本及中國為主，日本多來自北海道及青森，中國則是大連及青島，其中日本瑤柱更會跟據體積而分級數。

她說：「香港普遍見到的，主要是是（由大至小）L、M、S、SA。另外又再會以其外形，如顏色及面層爆裂位，再分為不同等級，包括Grade 1、2、3及4。」Ivy說香港人通常會選擇Grade 1及2，因質素最佳。

在揀選上，Ivy說瑤柱顆粒要完整、顏色金黃，紋理要緊密的，聞下要有香味。

在味道方面，日本瑤柱會比較濃味及帶甜，內地則較乾身及味偏鹹，故此Ivy說可因應兩款瑤柱的特質製作不同的菜式，日本就適合做「原粒」菜式，如瑤柱節瓜甫、瑤柱扒豆苗等；中國因體積較細粒，可用來煲粥及煲湯也很適合。

記者：招美寶

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