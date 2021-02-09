【SEN學霸】21歲ADHD女生住垃圾屋讀書　憑分析力強勁考入名牌大學

▲ 日本一名21歲ADHD女生，成功一次考入日本最高學府「東京大學」。

專注力不足及過度活躍症 （ADHD）是一種常見的兒童行為障礙症狀。對於ADHD的患者，他們不一定讀書不成，只要找對方法，亦可以發揮所長。日本一名21歲ADHD女生，就成功一次考入日本最高學府「東京大學」，採訪隊發現她有獨特的溫習方法及住所。

ADHD患者考入名牌大學

日本節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか）於去年9月16日播放的一集，追訪一名21歲的女大學生，她是日本第一學府東京大學之學生，就讀文科。節目隊到受訪者家中，發現她一人租住在高級住宅，可是家中如同「垃圾屋」。

▲ 日本一名21歲女大學生獨居，家中如垃圾場。（影片截圖）

該名女學生預先告知家很亂，並要求採訪隊入屋前讓她收拾10分鐘，結果屋內依然混亂，一屋堆滿雜物與垃圾，寸步難行，而該住月租9萬日元（約6,600 港元）

記者問及哪兒可以學習，她指著一個堆滿了物品的床邊小桌，指出學習的時候就會把這些東西清空，將電腦放上去學習，又或者自己懶清理就去附近便宜的卡拉OK房溫習。

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已盡最大努力執捨

家中很多空水樽，女學生解釋打算把它們集中起來再丟掉，但總是騰不出手。還有一大堆塑膠袋是想收集起來當垃圾袋用的，結果愈堆愈多。在雜物中，有一顆足球，原來她初中時是女子足球隊，多負責多跑動的中場位置，回想這樣可讓她發洩精力，適合坐不定的她。

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該女學生表示已盡自己最大努力去執捨，並道出自己患有專注力不足及過度活躍症 (ADHD），大學課堂比高中的課要長很多，一節課有105分鐘，她發現自己總是坐不定、難以長時間集中專注地聽課，之後發現自己有ADHD。她亦因而釋懷：

我本來以為大家都像我一樣忍耐著，有ADHD感覺大概就是身體裡像有一隻大蟲子，身體不動時會很難受。

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倒掛著讀書才專注

喜歡閱讀的她，發現比起聽課，閱讀形式更能吸收知識，能反反覆覆地看，不過看書的時候要不斷郁動用奇特姿勢，例如把腳掛在沙發的邊緣、倒掛著讀書等，才能集中精神，去反覆研讀。

東京大學是日本最高學府，在2021年《 QS世界大學排名》第24位，難以考入，她表示自己只考到東大，其他大學反而考不上，因為東大的考題不用死記硬背，可發揮自己的強勁分析力。

其他大學如早稻田考歷史要記日期、名稱等資料，東大反而著重問事件與戰爭因由，或者事件發生後的影響等，更考分析與理解，即使年份資料錯也會給分。

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責任編輯︰王明芳