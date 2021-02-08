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【封區檢測】連續第9晚封區檢測涉佐敦、深水埗區　料明早完成行動

社會 20:30 2021/02/08

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本港疫情持續，政府2月8日晚上再發出限制與檢測宣告，將深水埗福榮街88-90號恒安樓、佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局目標是在明日（9日）上午完成行動。

【20:30】深水埗福榮街恆安樓今日錄1宗不明源頭個案。政府宣布，將該處列為「受限區域」，受檢人士須留在場所等候，並接受強制檢測，直至區內所有已識別的人士完成檢測，而相關結果亦已獲大致確定，方可離開。政府目標明早7時完成行動。

即睇封區最新情況：

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【19:00】佐敦渡船角文英樓今日錄1宗不明源頭個案。政府宣布，將該處列為「受限區域」，受檢人士須留在場所等候，並接受強制檢測，直至區內所有已識別的人士完成檢測，而相關結果亦已獲大致確定，方可離開。政府目標明日（9日）上午7時完成行動。

即睇各檢測途徑：

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政府昨晚（7日）將紅磡長樂大廈、鰂魚涌惠利大廈和旺角海富苑海裕閣列作「受限區域」，共檢測逾2,370名居民，當中錄4宗初步確診個案，相關人士已被送往醫院。

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責任編輯：TOPick港聞組

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