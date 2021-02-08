兄弟涉性侵胞妹判囚47及33個月　官斥不能姑息罪行

▲ 一對兄弟涉性侵胞妹，今於高等法院被判監。(經濟日報資料圖片)

一對兄弟涉於2015至2018年間，多次於家中性侵當時年僅9至12歲的胞妹，兩兄弟早前分別承認3項及兩項非禮罪，今（8日）於高等法院判刑，兄被判囚47個月，輕度智障胞弟則被判監33個月。法官指在極端情況下，法庭需要插手以保護孩子，向犯案者發出訊息，強調法庭不會姑息此等罪行。控方於判刑後指出，涉案事主年滿18歲便需遷出院舍，屆時兩名被告亦剛好差不多刑滿出獄，控方希望法庭對此表達關注，促社署及房屋署盡快為事主安排分戶，惟法官指他並無權力作出有關命令。

涉案首被告（24歲）早前承認3項非禮罪，其代表大律師今求情時指，首被告不同意心理報告指他對事件欠缺反省和悔意，他只是表達能力較差，但強調他希望親口向妹妹說對不起，並承諾家人日後永不重犯任何罪行，亦希望出獄後可貢獻家庭，及與事主修補兄妹關係。

次被告（22歲）則承認兩項非禮罪，其代表大律師同樣指次被告的反省並非表面，只是他未能信任心理學家，而且次被告的智商稍遜。

法官於判刑時談及兩名被告的背景及心理報告，以及事主的創傷報告內容，指現年16歲的事主有語言障礙，智力較正常人為低，她表示有點後悔將事件曝光，亦以為母親將兩名兄長所受到的懲罰怪罪於她，雖然事主口頭上表示已原諒兩名兄長，但未準備好與兩人見面。

而被告與事主的母親則於兩名被告答辯當天，才發現兩人面對的控罪嚴重性，並非如兩人所指的，只是對妹妹搔癢，母親自責沒有好好保護女兒，亦不懂得如何跟女兒談及事件。

報告又透露，首被告於中二輟學後，便終日留在家中打機，他於18歲那年曾任職運輸工，惟因為懶惰而被辭退，其後便一直依靠家人生活，首被告認為自己的使費少，所以不用工作，可以依賴父母過活。首被告沒有朋友和社交生活，亦因欠缺自信而沒有相約異性，當妹妹踏入青春期的時候，他留意到妹妹的生理變化，於是萌生慾望。

而次被告則屬於輕度智障，他同樣欠缺社會生活，並因留意到妹妹踏入青春期後的改變而犯案，事發後妹妹疏離他，他知道自己做錯，於是叫妹妹不要將事件告知他人，亦曾以食物向妹妹示好。次被告又曾表示他不想工作，因為認為工作對他的要求太大，若非今次遭還押，他覺得自己並沒有必要改變。事發後他亦自覺遭首被告出賣，因而感到憤怒。

法官判刑時指，在極端情況下，法庭需要插手以保護孩子，向犯案者發出訊息，指法庭對於此等罪行並不會姑息。法官就首被告面對的3項非禮罪，判以首被告入獄3年11個月；而就次被告面對的兩項非禮罪，則判囚兩年9個月。

控方於判刑後向法庭指出，涉案事主現居於院舍，惟當她年滿18歲便需遷出，屆時兩名被告亦剛好差不多刑滿出獄，因此控方希望法庭對此表達關注，促社署及房屋署盡快為事主安排分戶。惟法官指相信所有人均關注事主一家人的福祉，並謂本案屬很多不幸的元素集於一身，相信相關政府部門會處理，但他並無權力作出有關命令，應留待相關專業人士按個別情況處理。

案情指，首被告於2015至2018年間，曾經3次在3兄妹獨留家中期間，走到妹妹正躺著的床上，脫去兩人的褲子，並側躺在妹妹身後，以下體接觸妹妹的下體，並伸手到妹妹的衣服內非禮其胸部。次被告亦曾於2018年12月，兩度以相似手法非禮妹妹。兩兄弟其後被捕，兄長被捕後向警員自爆弟弟亦曾非禮事主，弟弟反問警員「點解佢隊我出嚟呢」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝