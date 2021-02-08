【大叔的愛】黃德斌與Edan+Anson Lo演BL劇　和簡慕華3度合演夫婦

▲ 黃德斌與簡慕華再合作‧（東星圖片）

ViuTV向日本朝日電視台購入日本BL劇《大叔的愛》版權改編拍港版《大叔的愛》，由黃德斌、MIRROR成員Edan呂爵安和Anson Lo盧瀚霆等主演。

故事講地產代理田一雄（Edan@MIRROR飾），某日意外發現上司翟國強KK（黃德斌飾）的手機竟存有大量偷拍他的相片。眼見秘密敗露，KK只好直接向阿田告白，更與結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華飾）提出離婚。

另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，剛巧新同事凌少牧（Anson Lo@MIRROR飾）正在尋覓住處，於是便搬到阿田家與他成為室友。當阿田苦惱該如何應對KK時，同樣暗戀他的阿牧竟同時表露心意，更與KK展開激烈的芳心爭奪戰，令阿田平靜的生活發生翻天覆地改變。

港版《大叔的愛》今日（2月8日）開記招，黃德斌、Edan、Anson Lo、簡慕華、陳子豐、練美娟等演員出席。

德斌表示因為港日文化不同，所以不會完全用回日版的演繹方式。剛陽的德斌直認今次演有少女心的角色有點難度：「盡做啦！」他表示未知劇中會否有親熱戲的尺度，更笑稱他續說：「其實個個演員細細個就睇我。」

而今次他與老拍檔簡慕華合演夫婦。簡慕華稱這次已是第3次與德斌合演夫妻，並開玩笑稱若然時間配合，想到現場看德斌演hehe戀的場面。此外，她讚今次合作的年輕人很有喜劇細胞。