社署邀全港業主放售非住宅場所　供買舖作福利設施用途

▲ （資料圖片）

社會福利署今日（8日）宣布，業主如在全港18區任何一區，持有可能合適及可供出售的非住宅場所，可向產業署提交放售建議，以供考慮。

去年9月底，社署展開購置私人處所以提供福利設施計劃，擬購置場所包括商業樓宇、寫字樓或活化工廈樓宇，但不包括核心商業區的甲級寫字樓。

早前社署邀請6個地區的業主，包括油尖旺區、中西區、北區、深水埗區、灣仔區及葵青區提交放售建議，已提交的放售建議則無須重新提交。

社署發言人表示：「政府會分批評估可能合適的處所，並會首先考慮在2021年3月12日或之前經公開邀請及其他途徑接獲的放售建議。然而，提交放售建議不設截止日期，政府有需要時會再作分批評估。

立法會財委會在2020年6月批准撥款在全港18區購置私人處所以提供列於附件約160個福利設施，包括幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務辦事處等，以助解決福利處所短缺問題。購置計劃不包括購置處所作安老院之用。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰