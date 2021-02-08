【牛年生肖運程】蔡興華2021牛年生肖運程

2021牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評辛丑牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。





肖牛：勿保擔保或借貸

蔡興華師傅點評肖牛運程：屬牛的朋友，太歲當頭生，歲駕到臨。

忠告︰勿理閒非，千萬不要借貸，擔當一些責任保。

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肖虎：勿戀花酒之地

蔡興華師傅點評肖虎運程：肖虎的朋友，牛年貴人到臨，太陽正照，化險為夷。

忠告︰勿戀花酒之地，不要單獨夜行，容易受劫。

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肖兔：留意長輩健康

蔡興華師傅點評肖兔運程：屬兔的朋友，在牛年好壞參半，但都能平穩度過。

忠告︰死有喪服，留意長輩健康。

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肖龍：小心網上情緣

蔡興華師傅點評肖龍運程：屬龍的朋友，太陰星守命，可喜可賀。

忠告︰勿往探病，小心網上情緣，容易跌入網上詐騙陷阱。

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肖蛇：多小人勿當塘邊鶴

蔡興華師傅點評肖蛇運程：屬蛇的朋友，雖然有三合之年，有國印星、三台星，但始終小人眾多，宜慎。

忠告︰多做事，少說話，勿作評論員（塘邊鶴）。

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肖馬：勿亂放感情宜戒色

蔡興華師傅點評肖馬運程：屬馬的朋友，今年是貴人之年，並且有月德星照耀，但同時有粒六害星，雖然微不足道，但成事不足，敗事有餘，當心你有難的時候，無幫助之餘，更可能被踩多一腳、推波助瀾。

忠告︰戒色、交友謹慎、親君子、遠小人。

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肖羊：慎防錢銀瓜葛致失和

蔡興華師傅點評肖羊運程：屬羊的朋友，歲破大耗沖命，有獨力難支、寡不敵眾之勢。

忠告︰保持心平氣和，留意家庭關係及長輩健康。

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肖猴：吉星助運喜事臨門

蔡興華師傅點評肖猴運程：屬猴的朋友，今年有紫微、龍德兩星助運，有喜事臨門。

忠告︰生活忙碌，需平衡用時，多休息注意健康

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肖雞：投資順遂有抽獎運

蔡興華師傅點評肖雞運程：屬雞的朋友，與太歲三合，並有天解星、將星、祿勳星，天解是易得到大任、擔當有責。

忠告︰因有白虎星，宜特別留意長輩健康。

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肖狗：易有口舌之爭

蔡興華師傅點評肖狗運程：屬狗的朋友，今年宜事事留神，有刑剋、扳鞍星，令生活上來得有點緊張，幸好有天德星幫助解困。

忠告︰慎言、清心寡慾。

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肖豬：善用驛馬助工作緣

蔡興華師傅點評肖豬運程：屬豬的朋友，今年有驛馬星，主動、有奔波、升遷、改變及外遊；另有吊客星，恐有內親外戚白事。

忠告︰多留意長輩健康。

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肖鼠：勿戀花酒注意健康

蔡興華師傅點評肖鼠運程：屬鼠的朋友，今年與太歲六合，但有粒病符星，好壞參半。

忠告︰勿耽戀花酒誤前程。

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