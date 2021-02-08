環境局推《資源循環藍圖》目標2035年「零堆填」　黃錦星默認會再興建焚化爐

▲ 環境局長黃錦星於今（9日）公布「香港資源循環藍圖2035」。（林宇翔攝）。(

環境局長黃錦星於今（9日）公布「香港資源循環藍圖2035」，定出中期目標將都市固體廢物人均棄置量，較現時減少4至4成半，同時將回收率提升至5成半。黃錦星期望，長遠可以發展足夠的轉廢為能設施，例如改建現有的污水處理廠處理廚餘廢物等，長遠擺脫依賴堆填區，在2035年達到零廢堆填。

去年《施政報告》預告將推出資源回收藍圖2035，藍圖提出三個新願景，包括全民減廢、加強資源循環及邁向零堆填。黃錦星於下午到九龍城的回收便利點「綠在寨城」，公布新的資源回收願景藍圖，並示範在店內回收物品。他默認，正計劃興建第二個焚化爐，不過有關具體內容仍有待公布。提到再興建焚化爐，他強調目前石鼓洲焚化爐雖未完成興建，但本港近7至8年間已積累相當轉廢為能的經驗，又信心會做得好；他又指，希望能在本立法會年度內通過固體廢物收費。

▲ 黃錦星於下午到九龍城的回收便利點「綠在寨城」，公布新的資源回收願景藍圖，並示範在店內回收物品。(林宇翔攝)

對於新一份藍圖，黃錦星表示，展望能夠達到三個願景，達到人均廢物棄置量減四成，及回收率上升至五成半的目標。他指，環保署為擴展社區回收網絡，於各區設立回收便利點，自去年11月起陸續開幕，至今已有22個。各便利點支援市民「一站式」回收玻璃、各類塑膠、紙盒、電池等，並支持空間不足的單幢大廈作回收。他又形容於各區設立便利點屬「里程碑」。

各便利點設有洗手盆，方便市民清洗膠樽、鐵罐後才放入回收箱。市民亦可以新推出的「綠綠賞」積分卡，在各便利點回收儲積分，更可透過二維碼與家人、公司一同儲積分，兌換食品及日用品等獎賞。

▲ 各便利點設有洗手盆，方便市民清洗膠樽、鐵罐後才放入回收箱。市民亦可以新推出的「綠綠賞」積分卡，在各便利點回收儲積分，更可透過二維碼與家人、公司一同儲積分，兌換食品及日用品等獎賞。（林宇翔攝）

提到上一份藍圖2013年起實行，期間本港人均廢物量不跌反升，惟黃錦星堅稱「措施做到加零一」，並歸咎於經濟表現及立法會未能通過固體廢物收費。

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記者：洪芷晴