涉7.1煽惑他人參予非法集結　胡志偉等8人轉介區院再訊

▲ 曾健成、梁國雄、陳皓桓及朱凱迪(左起)今到西九龍裁判法院應訊。林欣樂攝

前立法會議員「長毛」梁國雄、朱凱迪、胡志偉及民陣召集人陳皓桓等共8人，涉於去年在警方反對下呼籲他人參與7.1遊行，以及涉組織及參與該遊行被捕，分別被控煽惑他人明知而參與、組織以及參與未經批准集結等3罪。案件今（8日）於西九龍裁判法院再提訊，案件將轉介至區域法院處理，除早前因未有交出BNO而被撤銷保釋的胡志偉外，其餘被告續准保釋，案件押後至2月25日於區域法院再訊。

案件今於西九龍裁判法院再提訊，控方指案件將轉介至區域法院處理，而胡早前涉違《港區國安法》被捕，被警方發現他仍藏有BNO，裁判官當時撤銷其保釋，胡今被押解到庭應訊。裁判官批准其餘被告續准保釋候訊，胡則繼續還押，押後至2月25日於區域法院再訊。

8名被告依次為陳皓桓（24歲；民陣召集人）、曾健成（64歲；東區區議員）、徐子見（53歲；東區區議員）、胡志偉（58歲；無業）、陳榮泰（56歲）、朱凱迪（43歲；無業）、梁國雄（64歲；自僱人士）及鄧世禮（58歲；社民連成員）。

首5名被告被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指5人於2020年6月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱迪、梁國雄及鄧世禮，另被控1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指6人於2020年7月1日，在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，連同其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，分別舉行或組織，以及明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

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記者：林欣樂

