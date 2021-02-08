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【抗藥惡菌】聖德肋撒醫院9日大男嬰染抗藥性金黃葡萄球菌　同院12名初生嬰亦呈陽性

社會 18:19 2021/02/08

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聖德肋撒醫院新生嬰兒部一名9日大男嬰轉到兒童醫院做手術治療，發現臍帶拭子對抗藥性金黃葡萄球菌呈陽性。聖德肋撒醫院按既定感染控制程序作檢測，發現有12名嬰兒腋下皮膚拭子呈陽性；院方已即時徹底清潔消毒相關病房及加强環境篩查。

聖德肋撒醫院表示，2月5日接獲香港兒童醫院通知，一名9日大男嬰經聖德肋撒醫院轉到兒童醫院接受手術，經篩查後發現其鼻咽拭子對抗藥性金黃葡萄球菌呈陰性，惟臍帶拭子呈陽性。

院方立即按既定感染控制程序為新生嬰兒部22名嬰兒作檢測，當中有12名嬰兒腋下皮膚拭子呈陽性，嬰兒及母親住院期間均無發病，院方已聯絡相關家長及告知篩查結果作跟進。

院方立即通知相關兒科醫生，亦將事件呈報衞生防護中心，同時按指引即時徹底清潔消毒相關病房，及加强環境篩查，2月7日所有環境樣本及篩查個案亦呈陰性。

院方指，會嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生；又強調新生嬰兒若帶抗藥性金黃葡萄球菌而無發病，對健康無影響，只要保持嬰兒個人衞生，身體可自行清除該菌。

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記者：陳正怡

 

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衞生防護中心 聖德肋撒醫院 金黃葡萄球菌 傳染病

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