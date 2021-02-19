小一報名｜一條龍兼重音樂學術　國際音小3月20日截止報名

▲ 一條龍私立小學國際音小將於3月20日截止報名。（經濟日報圖片庫）

創校於2003年、位於鑽石山蒲崗村道的一條龍私立小學——國際基督教優質音樂中學暨小學（簡稱國際音小），是香港第一間音樂小學，一向深受家長歡迎。該校現正招收小一新生，有興趣的家長可於3月20日前網上報名。

每周安排四節音樂課

國際音小採用母語教學，並相當重視音樂教育，每周為學生安排四節音樂課，課程涵蓋音樂欣賞、音樂創作等多個範疇，為學生提供有系統的音樂教育。此外，校方更在校園四周設置喇叭，播放各類音樂，讓學生自小浸淫在悠揚樂聲中，栽培音樂素養。

校舍佔地7萬呎設音樂廳

要學好音樂，亦需要有高質素的設備配合。國際音小佔地7萬平方呎的校舍，不但設70多個琴室及電子音樂創作室，亦有一間仿照維也納音樂廳的模式及比例建成、提供796個座位的音樂廳。該音樂廳配備聲學反光板、迴聲廊及調音門，能細緻呈現音效，供學生一展所長。

小一報名3月20日截止

國際音小2022-23年度學費為$56,000，小四至小六則為$61,000，有興趣為子女報讀的家長，可於即日起至3月20日前填妥網上入學報名表、繳付報名費及上載所需文件，有關詳情請參閱國際音小小一入學申請網頁及「小一入學申請程序」文件。

面試詳情5月28日前公布

小一面試暫定於6月18日（五）、6月19日（六）、6月25日（五）或6月26日（六）舉行，該校會在5月28日或之前，透過電郵通知家長面試日期、時間等詳情。

國際基督教優質音樂中學暨小學

地址：鑽石山蒲崗村道182號

電話：2777 3828

網頁：https://www.icqm.edu.hk

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責任編輯︰李世聰