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律師會︰香港司法制度穩健　繼續作為中立有效的仲裁地

政治 18:28 2021/02/08

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律師會今（8日）發聲明指出，法治是香港眾多優勢之一。（經濟日報資料圖片）

律師會表示，自2019年下半年開始的社會事件，為本港帶來挑戰，但香港的司法和法律制度仍然十分穩健，展現出堅定不移的誠信和強烈的獨立性。律師會又指，香港將一如以往，繼續作為中立而有效的仲裁地，強調香港的司法及法律制度會繼續捍衞法治，並根據《基本法》按照「一國兩制」的原則，履行其應發揮的功能。

律師會今（8日）發聲明指出，法治是香港眾多優勢之一，國際社會對香港尊重法治的認可，為本港贏得世界領先金融和商業中心的聲譽，香港亦為從事商業交易的環球投資者提供公平、公正和透明的營商環境。聲明提到，與世界各地其他司法管轄區一樣，香港不時面對法律挑戰，但重要的是，該管轄區是否擁有嚴謹的司法和法律體系，應對和消除這些挑戰。

另外，聲明表示， 香港的仲裁裁決，在超過160個《紐約公約》的簽署成員國有執行效力，仲裁各方若以香港作為仲裁地，可就由合資格仲裁機構管理的仲裁程序，向內地法院申請保全，強調香港是唯一一個內地以外，容許相關做法的司法管轄區。

有英國媒體早前報道，多間國際企業擔心北京對香港干預日漸加深，損害香港法治，正考慮將香港地區排除在法律合約之中，包括在合約的管轄法律，以及仲裁條款剔除香港。

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責任編輯︰尹櫻霖

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