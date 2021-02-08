【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救

▲ 媽媽高齡產子，向女兒求助要求幫忙撫養。

老來得子是開心事，但能照顧孩子多久？内地一名婦人在53歲時懷上二胎，其女兒當時拼命勸阻媽媽中止懷孕不果，媽媽其後順利生下弟弟。豈料近幾年丈夫突然生病，已年屆60歲的婦人無力同時照顧丈夫及小孩，向已出嫁的女兒求助幫忙撫養弟弟，令女兒感到相當為難。

綜合内地傳媒報道，7年前，婦人在53歲時懷上第二胎，其已出嫁的女兒小怡，當年回到娘家時發現婦人的身體有異狀，追問下得悉婦人高齡懷孕。

小怡當時認為，媽媽高齡懷孕分娩的風險太大，還要考慮日後養育孩子的問題，再加上會受到左鄰右舍閑言閑語，因此拼命勸說媽媽中止懷孕。豈料婦人不願女兒的勸說，還勸說女兒不用理會其他人的閑言閑語，

管他們幹嘛？你也不用擔心，我跟你爸養得起！

小怡勸說父母不果後，只能任由兩人一意孤行，婦人最後分娩生下一名男嬰，母子平安。

7年過去了，小怡最近受到媽媽的求助，希望她能夠代為撫養弟弟長大成人。原來，小怡的爸爸最近幾年父親常年臥病在床，凡事都要靠母親照顧，已年屆60歲的媽媽既要照顧生病的丈夫，也要照顧年僅7歲的兒子，根本分身乏術，更加無力負擔龐大的生活開銷，無計可施下才向女兒求助。

媽老了，幫忙養弟弟！

小怡聽到媽媽的請求後火冒三丈，連珠炮怒轟媽媽，「您倆是給我生了個弟弟還是生了個兒子呢」、「您2位年紀大了需要我養老，我不但要養自己的孩子，現在還得養弟弟長大」、「家裏婆婆和老公都有意見，你考慮過我嗎？」

雖然對父母的決定感到不滿，但考慮到爸爸媽媽的情況，小怡最後也無法對弟弟棄之不顧。

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