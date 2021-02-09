【網購問題】OL以$999買蘋果電池護殼換貨兩次均不能運作　蘋果：批次可能有問題

▲ 鄭小姐對無止境退貨及維修電池護殼感到疲憊。（王芷瑩攝）

任職秘書的鄭小姐日前在蘋果網店購買了一個iPhone XS Max 電池護殼，可是充電器不能正常操作，她先後退了兩次貨及到門市維修，充電器均不能運作，於是她選擇退款，但蘋果指不能退款，令她相當無奈。

鄭小姐接受TOPick訪問時指，她於1月26日從Apple官方網店購買了一個iPhone XS Max 電池護殼，聲稱大約5至10分鐘便充好電池護殼的電，可是把它套到電話上，卻沒有反應，不能為電話充電。

她於1月28日先退貨，換一部新機，可是情況都一樣，她再於2月2日再退貨，換來的都是一部不能正常運作的電池護殼。她欲再退貨及要求退款，卻被職員拒絕，

職員回覆蘋果亞太區政策不能退款，只能換2次貨，現在用盡了換貨限額，只能去維修中心。

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她認為，這些電池護殼都是全新，一次也沒成功用到，覺得是蘋果品質測試出了問題。

鄭小姐直言，因工作關係不能輕易到門市換機退貨及維修，只好拜託其他人代勞。

對網購Apple產品失去信心

鄭小姐的iPhone XS Max已用了幾年，當時也有購買智慧型電池護殼，一直都操作順利。最近因舊的電池護殼外表殘舊，電池有損耗，所以才買一個新的電池護殼。

這事以後，我對網購Apple的產品失去信心！

Apple回應

記者致電Apple技術支援了解，職員表示iPhone XS Max智慧型電池護殼，於2019年1月至10月的生產批次確實有可能出現問題，例如不能充電或者斷斷續續充電。

職員表示，顧客可以到門市更換電池護殼，及即場試機，更換一部新的電池護殼。

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記者：王芷瑩