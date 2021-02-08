【中環街市活化】華懋打造「Playground for All」　今年第三季首階段對外開放

中環街市活化項目獲市建局批予華懋集團旗下的貴益有限公司營運，為期10年（有關報導即看：【下一頁】）。華懋集團表示，項目以打造「Playground for All」為概念，期望將這個富集體回億、歷史悠久的地標打造成「親」、「動」、「融」兼備的場所，為社區帶來最大的效益，預期今年第三季首階段對外開放。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，營運中環街市並非單純活化歷史建築物或建立一個新商場，

我們希望善用中環街市的歷史遺產與集體回憶，尤其是蘊藏的人情味，把新舊鄰里、上班族以至旅客連繫起來。

蔡宏興續稱：

我們認為這不止是一個將歷史建築重現的活化項目，更可以展示及引領將來，透過靈活及互動的設計，打造一個「廿一世紀Marketplace」，促進本地品牌和初創企業的成長，使中環街市成為連繫鄰里的聚腳點，以及反映文化和生活挑戰的新一代地標。