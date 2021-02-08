【2月壽星】Heidi逆市升呢做老闆　Zoe+Aka獲獎項肯定

▲ （左起）余潔滢（Zoe）、趙慧珊（Aka）和李靜儀（Heidi）都是2月壽星女。

趙慧珊（Aka）、李靜儀（Heidi）和余潔滢（Zoe）都是2月壽星，她們獲經理人公司的同門藝人：Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）、蔡明思（Jessica）、陳穎欣（Yanny）及余香凝（Jennifer ) 、廖子妤（Fish）、麥子樂（Bryant）、徐頴堃（Erica）和林婷送上蛋糕，舉行簡單溫馨的生日派對。

3位壽星女們相當驚喜，「忙內」（意指最年輕的成員）Zoe亦直呼感動：「今年新年冇得全公司一齊食開年飯，以為大家會忘記咗呢件事，點知今日收到生日蛋糕，真係好開心。」

▲ Zoe、Aka和Heidi獲同門藝人送上生日驚喜。

ZoeAka獲獎項肯定

去年疫情肆虐，3人卻化危為機，分別在不同領略上各領風騷。Aka先後推出兩首個人單曲《到底之後》和《Fearless》，並在年尾頒獎禮上連奪數獎，交出了漂亮的成績單。

▲ 趙慧珊（Aka）

Zoe則憑著劇集《男排女將》安安一角獲頒「民選最佳女配角」，對此她坦言冇諗過：「好開心第一套電視劇就得到觀眾票選的獎項，知道自己仍有好大的進步空間，這個獎項會成為我的推動力，以後有更多演出機會時，都要記住不要辜負觀眾的支持。」

當中熱愛健身的Heidi近月更與友人合資於觀塘開設健身室，實行逆市升呢做老闆：「雖然只是小股東，去年初嘗做老闆的滋味，開了一間健身室，環境好靚，會叫埋大家一齊來做運動！不過最近暫時不可營業，希望疫情快些過去，各行各業都可以回復正常。」

▲ 余潔滢（Zoe）

Heidi有望再做老闆娘

提到今年的生日願望，廿四孝妹妹Zoe貼心表示，最希望家姐余香凝腹中寶寶身體健康；Aka則寄望工作接踵而來：「願望是今年的工作比去年多兩倍，哈哈哈！以及身體健康，以最好的狀態去完成每個工作。」

▲ 李靜儀（Heidi）

向來有鋪咖啡癮的Heidi則透露，有意報讀咖啡師課程增值自己，席間還自爆其「咖啡夢」：「好想擁有一間自己的Cafe，雖然不知道何時有機會開鋪，但是起碼行出第一步，學一下相關知識。」為此她亦經常走訪18區的特色咖啡店，藉此視察環境、品味咖啡，為追夢鋪路。