【天然調味】日本研究稀少糖「阿洛酮糖」可抑制飯後血糖水平 拆解「阿洛酮糖」N個好處

▲ 「阿洛酮糖」幾乎不含卡路里。

現代人追求健康生活，要食得健康，甜味料及調味料當然最好選擇天然。被譽為日本「奇蹟之糖」 的「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿，含有5%「阿洛酮糖」，使其升糖指數明顯低於砂糖，是注重健康的食家重獲豐富健康生活及追求健康的香港人烹飪調味的首選。

日本天然調味品 -「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿含有黃金比例配搭的糖，具有改善所需風味並減少食品雜味的獨特性能。含有5%「阿洛酮糖」，使其升糖指數明顯低於砂糖，是注重健康的食家重獲豐富健康生活及追求健康的香港人烹飪調味的首選。

「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿作為「奇蹟之糖」，其中含有5％的稀少糖「阿洛酮糖」，日本大學的臨床研究已將「阿洛酮糖」入選為最具健康潛力的50種稀少糖之一。「阿洛酮糖」非常罕有地存在於天然食品中，例如葡萄乾，乾果和奇異果乾，3公斤的無花果乾僅蘊含1克的「阿洛酮糖」。更重要的是，「阿洛酮糖」幾乎不含卡路里，可強化食物的豐富口感和味道層次，具天然清甜味，沒有甜味劑的「殘留味」。

日本的國立大學已經對稀少糖進行了30年的研究，尤其是在香川大學的一項小組試驗證明了「阿洛酮糖」對人體的多種益處，包括減慢飯後糖的吸收，減少內臟脂肪的積累，抑制飯後血糖水平，低升糖指數。

與慣常使用的砂糖較為不同，由於「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿是經過栗米所製成的，是液體狀，容易融化，所以也適用於冰紅茶，乳酪和其他食品。「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿當中的甜度是砂糖的90%，可用於替代日常生活中的砂糖使用。

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責任編輯：王明芳

