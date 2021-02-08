【奇蹟之糖】比砂糖更健康 稀少糖糖漿可抑制飯後血糖減少內臟脂肪積累

▲ 「阿洛酮糖」幾乎不含卡路里。

現代人追求健康生活，要食得健康，甜味料及調味料當然最好選擇天然。被譽為日本「奇蹟之糖」 的「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿，含有5%「阿洛酮糖」，使其升糖指數明顯低於砂糖。

「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿作為「奇蹟之糖」，其中含有5％的稀少糖「阿洛酮糖」，日本大學的臨床研究已將「阿洛酮糖」入選為最具健康潛力的50種稀少糖之一。「阿洛酮糖」非常罕有地存在於天然食品中，例如葡萄乾，乾果和奇異果乾，3公斤的無花果乾僅蘊含1克的「阿洛酮糖」。

更重要的是，「阿洛酮糖」幾乎不含卡路里，可強化食物的豐富口感和味道層次，具天然清甜味，沒有甜味劑的「殘留味」。

日本的國立大學已經對稀少糖進行了30年的研究，尤其是在香川大學的一項小組試驗證明了「阿洛酮糖」對人體的多種益處，包括減慢飯後糖的吸收，減少內臟脂肪的積累，抑制飯後血糖水平，低升糖指數。

與慣常使用的砂糖較為不同，由於「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿是經過栗米所製成的，是液體狀，容易融化，所以也適用於冰紅茶，乳酪和其他食品。「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿當中的甜度是砂糖的90%，可用於替代日常生活中的砂糖使用。

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責任編輯：王明芳