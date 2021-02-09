【尖子創業】90後劍橋畢業生創網上STEAM學院　盼改「死讀書」風氣培養科學家思維

▲ 兩位劍橋大學畢業生Nixon及Sarah，創辦網上STEAM學院，盼培養小朋友科學家思維。

魚為何懂得浮？甚麼是黑洞？哪裏可以找到恐龍蛋？小朋友對於世間事物充滿好奇，家長卻不一定懂得回答。兩位90後劍橋畢業生Nixon及Sarah，創立網上STEAM學院「Big Bang Academy」，提供六大科學範疇的網上課堂，為3至12歲的小朋友解答千奇百趣的科學難題。

從小對科學感興趣

兩人從小已對科學甚感興趣，喜愛自行探索知識。Sarah指自己6、7歲時是個「電視迷」，爸媽為免她過度沉迷，曾在電視機動了手腳，令她不能自行開啟電視。年紀小小的她不甘就範，每日研究電視為何只有爸媽才能開啟，最後發現電路中缺少了零件，把保險絲放進去後，電視便亮起來。

那時我已覺得，科學可以解決我生活上一切的困難。

和Sarah一樣，Nixon從小覺得做科學家是一件「好型」的事。在眾多科幻電影中，他最愛看《猿人爭霸戰》，對動物及基因特別有興趣。因此入讀劍橋大學之後，選擇修讀自然科學。對於電路、機械等有興趣的Sarah，則修讀工程系。

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當兼職幼師吸取教學經驗

由於在劍橋大學就讀的香港學生不多，兩人很快便熟絡。畢業後兩人選擇進入商界工作，Nixon擔任管理實習生，Sarah則在銀行工作。工作數年之後，他們不約而同地感到事業停滯不前，找不到滿足感。

直至2019年兩人重遇，談起對科學的熱情，盼望為科學教育出一分力，決定合作創辦網上STEAM學院「Big Bang Academy」。Sarah指他們從零開始建立課程，為了吸收教學經驗，她在周末當兼職幼稚園老師，教K1小朋友科學。Sarah指她甚為享受教學過程，

他們好活潑，好多問題問，令我想到小時候的自己。那時我就想，若他們能夠從小開始接觸科學並繼續鑽研，將來一定有所作為。

▲ 兩人希望通過網上STEAM學院，打破「死讀書」風氣。（受訪者提供）

創網上STEAM學習平台

「Big Bang Academy」課程設六大範疇，包括化學、生物、天文、物理、生態學及工程。3至12歲的小朋友可按照年紀上合適的網課，在一年內接觸六大範疇的知識。Nixon指他們嘗試以有趣的主題吸引小朋友學習，例如用哈利波特的隱形斗篷作引入，解釋光的折射；或是教他們製作「恐龍牙」，引導他們思考不同形狀的牙齒有何作用。

與一般課堂不同，Nixon和Sarah期望營造互動性高的學習環境，因此老師同一時間教不多於6位學生，以小班形式教學。兩人希望打破「死讀書」的風氣，透過老師的引導和啟發，令學生有興趣進行自主探索，培養科學家思維。Sarah指培養思維比死記知識更重要，

科學家思維就是懂得問問題，再設計一個合適的實驗來找答案，接着再做評估及改良。其實這種思維，在生活上同樣可以應用。

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推出科學版「Netflix」 在家自學科學

在課堂之中，Nixon和Sarah收到小朋友千奇百趣的科學問題。為了有系統地去解答疑問，他們計劃推出科學版「Netflix」——「Big Bang Lab」，通過簡短而有趣的影片，讓小朋友隨時隨地自行探索科學知識。現時他們在Kickstarter上發起眾籌，望將來成功推出軟件。

「Big Bang Academy」創立至今一年多，現時學生已過千。談起小朋友上課之後的轉變，Nixon和Sarah顯得雀躍，指有小朋友原本只愛看卡通片，現時會主動搜尋與科學有關的知識；亦有小朋友原本只對海洋科學有興趣，上課之後對科學所有範疇都有興趣，更指自己長大後想當科學家。Sarah指她為此感到高興，

與得知學生考了100分相比，這些回應才是令我們最開心，因為他們感受到科學的樂趣，並且開始自主學習。

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記者：胡嘉儀