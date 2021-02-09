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【辦年貨過好年】海味達人教選靚冬菇　輕身不墜手菇底淺黃最優質【有片】

休閒消費 13:31 2021/02/09

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天立行海味店第二代主理人Ivy Shum說，冬菇其實是一個統稱，還細分不同種類，當中以花菇最高級。(湯炳強攝)

今年的圍年飯，如果大家不想吃外賣的話，便要在家自己炮製。賀年菜當然要用上冬菇，請來天立行海味店第二代主理人Ivy Shum教大家如何選購靚冬菇，大家要留意了！

可先看片

(上至下，左至右)日本花菇約$300-400/斤、中國冬菇約$100-$130/斤、中國花菇約$180-$200/斤、香信菇約$110/斤、日本秋寒菇約$280/斤。(湯炳強攝)

Ivy說冬菇其實是一個統稱，再細分不同種類。她說：「所有菇都叫冬菇，主要因應其爆花程度作分類，香港常見的便有花菇、冬菇、香信菇及秋寒菇。」

花菇的特色是菇表面有爆花，口感爽滑，菇味最濃。冬菇則爆花程度較少，入口腍身。香信菇較薄身，菇味很香濃。秋寒菇主要產自日本，在秋季最當造，雖然爆花程度不太，但菇味很重。

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爆花愈多愈爽口

在產地上，Ivy說冬菇主要來自日本、內地及韓國，又以前兩者最受香港人歡迎。

至於價錢，Ivy說花菇是冬菇中級數最高，日本花菇大約由200元至700元一斤，中國菇價錢的幅度較大，由幾十元至300元一斤都有，韓國價錢則在兩者之間，大約200元至300元一斤左右。

而在揀選上，Ivy說菇面爆花愈大及多，就代表愈爽口。另外還要反轉個菇底，坑紋分明、顏色淺黃，就代表質素好。而且菇要夠輕身，菇味會較濃。

在煮食方面，Ivy說要視乎煮甚麼菜式。「如用來炆冬菇，選花菇就最好，因夠爽滑。如蒸魚就提議選薄身的香信菇，因很快會熟透，可用快靚正來形容。」

記者：招美寶

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