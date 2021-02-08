  • 20°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林鄭訪街市農場向市民拜早年　用「安心出行」留行蹤

政治 19:56 2021/02/08

分享：

熱門 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

林鄭月娥與市民交談。（政府新聞處圖片）

新春將至，特首林鄭月娥今日到訪一個農場及街市了解銷售情況，並向市民送上節目祝福。她進入街市前，還拿出手機，掃描「安心出行」應用程式二維碼，留下「蹤跡」。

林鄭月娥掃描安心出行二維碼。（政府新聞處圖片）

林鄭到訪的農場位於八鄉，多年來為禮賓府供應賀年桃花，林鄭感謝年逾80的花農，對其親力親為經營農場幾十年表示敬佩。她表示，疫情關係，年宵市場有特別安排，對花農造成一定影響，希望花農諒解，又承諾政府會全力抗疫，令市民生活和經濟活動儘快恢復正常。

林鄭月娥了解農場今年的經營情況。（政府新聞處圖片）

林鄭之後在食物及衞生局局長陳肇始教授等人陪同下，到訪食環署在天水圍設立的天幕街市。該街市去年底正式啟用，以「組裝合成」的方式建造，僅用了10個月便竣工。街市實施了不同抗疫措施，包括安裝了體溫探測儀和展示「安心出行」應用程式二維碼，所有攤檔均接納非接觸式付款。林鄭月娥進入街市前，亦掃描了「安心出行」，又在街市內購買了一些水果。

她在和商戶及市民交談中得知，大家對街市新穎的設計、乾淨的環境、便利的地點和暢順的運作都感到滿意，承諾政府會繼續按早前公布的計劃，興建新的公眾街市和改善現有街市的設施和管理，包括在將軍澳、天水圍、東涌及古洞北新發展區興建新街市和翻新香港仔街市等，滿足市民日常生活的需求。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【新冠肺炎】今日新增32宗確診個案　6宗源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增32宗確診個案　6宗源頭不明
【太平清醮】長洲搶包山比賽因疫情連續2年取消　值理會：飄色巡遊視乎疫情再作決定
今日 17:52
【太平清醮】長洲搶包山比賽因疫情連續2年取消　值理會：飄色巡遊視乎疫情再作決定
【封區檢測】連續第9晚封區檢測涉佐敦、深水埗區　料明早完成行動
今日 20:30
【封區檢測】連續第9晚封區檢測涉佐敦、深水埗區　料明早完成行動
新冠肺炎疫情 社會民生 林鄭月娥

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉