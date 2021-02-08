林鄭訪街市農場向市民拜早年　用「安心出行」留行蹤

▲ 林鄭月娥與市民交談。（政府新聞處圖片）

新春將至，特首林鄭月娥今日到訪一個農場及街市了解銷售情況，並向市民送上節目祝福。她進入街市前，還拿出手機，掃描「安心出行」應用程式二維碼，留下「蹤跡」。

▲ 林鄭月娥掃描安心出行二維碼。（政府新聞處圖片）

林鄭到訪的農場位於八鄉，多年來為禮賓府供應賀年桃花，林鄭感謝年逾80的花農，對其親力親為經營農場幾十年表示敬佩。她表示，疫情關係，年宵市場有特別安排，對花農造成一定影響，希望花農諒解，又承諾政府會全力抗疫，令市民生活和經濟活動儘快恢復正常。

▲ 林鄭月娥了解農場今年的經營情況。（政府新聞處圖片）

林鄭之後在食物及衞生局局長陳肇始教授等人陪同下，到訪食環署在天水圍設立的天幕街市。該街市去年底正式啟用，以「組裝合成」的方式建造，僅用了10個月便竣工。街市實施了不同抗疫措施，包括安裝了體溫探測儀和展示「安心出行」應用程式二維碼，所有攤檔均接納非接觸式付款。林鄭月娥進入街市前，亦掃描了「安心出行」，又在街市內購買了一些水果。

她在和商戶及市民交談中得知，大家對街市新穎的設計、乾淨的環境、便利的地點和暢順的運作都感到滿意，承諾政府會繼續按早前公布的計劃，興建新的公眾街市和改善現有街市的設施和管理，包括在將軍澳、天水圍、東涌及古洞北新發展區興建新街市和翻新香港仔街市等，滿足市民日常生活的需求。

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