【財政預算案】稅務學會倡擴闊稅基　800萬以下首置樓豁免印花稅

▲ （稅務學會提供圖片）

香港稅務學會提出多項財政預算案建議，包寬減利得稅及薪俸稅，豁免樓價為800萬元以下的首次置業從價印花稅等。學會又主張今份預算案，應全面檢討香港稅制，考慮於適當時機引入新種類的間接稅或徵費，以擴闊香港的稅基。

香港稅務學會會長吳錦華表示，明白現時的赤字狀況，今次疫情正反映出，穩定的稅收及可持續的公共財政，對香港長遠發展的重要性。他強調，建議並非要立即開徵新稅，是希望政府馬上展開對本港稅制的全面檢討和研究，到合適時候隨時可推出予公眾討論。

對於是否有派錢或發債需要，學會表明不反對派錢，但強調要以「應使則使」角度，協助有需要行業，指疫情雖令市道蕭條，但亦有行業如醫療用品等生意額增。他們又指，今個財政年度赤字雖龐大，但儲備仍然有8千多億元，不認為現時有發債需要，但若作長期戰略投資，可以考慮發債。

學會又建議多項一次性紓緩措施，支援受新冠疫情影響的市民，包括寬減2020/2021年度利得稅及薪俸稅，上限2萬元、降低薪俸稅最高邊際稅率至15%，以及租金支出稅務扣減等，以改善民生。

另外，他們亦建議多項措施，希望通過更緊密的經濟合作把握新興市場機遇，包括給予更多在港設立地區總部的稅務優惠；提供優惠，讓創科、醫療保健及醫學測試等特定行業的內地人才，來港工作和生活，可享租金津貼，以及提供部分稅務財政補貼等。

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記者：李淇