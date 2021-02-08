林鄭見港區人大指中央三次從憲制層面解決本港問題　顯全面管治權

▲ 行政長官林鄭月娥以視像會議形式與港區人大代表會面。(政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥上月底向國家主席習近平述職。全國兩會將於3月在北京舉行。特首林鄭月娥今日以視像會議形式，與多名港區全國人大代表會面，就兩會以及香港如何更好地融入國家發展大局交換意見。

政府晚上發稿表示，兩個多小時的會議上，共有24位代表發言，涵蓋範圍廣泛，又強調不少代表都希望通過疫苗接種和持續病毒檢測，早日恢復兩地人員往來。

林鄭月娥在會上亦提到，全國人大常委會過去一年，先後三次從憲制層面解決香港特區面對的問題，彰顯中央對香港特區的全面管治權，以及中央與香港特區的憲制關係。

她指出，今年是國家「十四五規劃」開局之年，香港將更積極參與國家發展，特別是在粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議，和國家國內國際雙循環的經濟發展新格局，期望人大代表就有關工作繼續發表意見和給予特區政府大力支持。

今次會議，政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長曾國衞和特首辦主任陳國基亦有出席。林鄭月娥明日（9日）亦會以視像會議形式與港區全國政協委員會面。

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責任編輯：李淇