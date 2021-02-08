【確診大廈】紅磡長樂大廈新增4宗確診個案　佐敦文英樓錄得1宗確診須封區強制檢測

▲ （程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增32宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，28宗屬本地個案。本地個案之中，6宗感染源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例，另有逾20宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代患者住址，28宗列有住址的個案中，單是紅磡長樂大廈已有4宗確診、旺角上海街文華閣亦有3宗確診個案；而被圍封強制檢測的油麻地文英樓則有1宗確診個案。

政府2月8日晚上再發出限制與檢測宣告，將佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。詳情請見【下一頁】

有確診者的大廈名單：

港島區

半山世紀大廈2座

西營盤利安大廈

九龍區

油尖旺區(4)

旺角上海街文華閣 (3)

油麻地文英樓 (1)

九龍城區 (4)

紅磡長樂大廈 (4)

黃大仙區 (3)

黃大仙黃大仙下邨龍輝樓 (2)

慈雲山慈正邨正和樓

深水埗區 (1)

深水埗恆安樓

觀塘區 (2)

觀塘安泰邨明泰樓 (2)

新界區

荃灣區 (1)

荃灣象山邨秀山樓

大埔區 (1)

大埔太和邨愛和樓

元朗區 (5)

元朗文惠苑 (2)

元朗水邊圍邨山水樓 (2)

元朗富來花園B座

屯門區 (3)

屯門景新臺2座

屯門兆康苑兆新閣

屯門翠寧花園6座

酒店 (2)

香港仔如心南灣海景酒店

土瓜灣奧斯酒店

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責任編輯：陳正怡