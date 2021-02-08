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【確診大廈】紅磡長樂大廈新增4宗確診個案　佐敦文英樓錄得1宗確診須封區強制檢測

社會 20:07 2021/02/08

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（程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增32宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，28宗屬本地個案。本地個案之中，6宗感染源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例，另有逾20宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代患者住址，28宗列有住址的個案中，單是紅磡長樂大廈已有4宗確診、旺角上海街文華閣亦有3宗確診個案；而被圍封強制檢測的油麻地文英樓則有1宗確診個案。

政府2月8日晚上再發出限制與檢測宣告，將佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。詳情請見【下一頁

有確診者的大廈名單：

港島區

  • 半山世紀大廈2座
  • 西營盤利安大廈

九龍區

油尖旺區(4)

  • 旺角上海街文華閣 (3)
  • 油麻地文英樓 (1)

九龍城區 (4)

  • 紅磡長樂大廈 (4)

黃大仙區 (3)

  • 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓 (2)
  • 慈雲山慈正邨正和樓

深水埗區 (1)

  • 深水埗恆安樓

觀塘區 (2)

  • 觀塘安泰邨明泰樓 (2)

新界區

荃灣區 (1)

  • 荃灣象山邨秀山樓

大埔區 (1)

  • 大埔太和邨愛和樓

元朗區 (5)

  • 元朗文惠苑 (2)
  • 元朗水邊圍邨山水樓 (2)
  • 元朗富來花園B座

屯門區 (3)

  • 屯門景新臺2座
  • 屯門兆康苑兆新閣
  • 屯門翠寧花園6座

酒店 (2)

  • 香港仔如心南灣海景酒店
  • 土瓜灣奧斯酒店

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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