【確診大廈】紅磡長樂大廈新增4宗確診個案 佐敦文英樓錄得1宗確診須封區強制檢測
社會 20:07 2021/02/08
本地新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增32宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，28宗屬本地個案。本地個案之中，6宗感染源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例，另有逾20宗初步確診個案。
衞生防護中心晚上交代患者住址，28宗列有住址的個案中，單是紅磡長樂大廈已有4宗確診、旺角上海街文華閣亦有3宗確診個案；而被圍封強制檢測的油麻地文英樓則有1宗確診個案。
政府2月8日晚上再發出限制與檢測宣告，將佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。詳情請見【下一頁】
有確診者的大廈名單：
港島區
- 半山世紀大廈2座
- 西營盤利安大廈
九龍區
油尖旺區(4)
- 旺角上海街文華閣 (3)
- 油麻地文英樓 (1)
九龍城區 (4)
- 紅磡長樂大廈 (4)
黃大仙區 (3)
- 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓 (2)
- 慈雲山慈正邨正和樓
深水埗區 (1)
- 深水埗恆安樓
觀塘區 (2)
- 觀塘安泰邨明泰樓 (2)
新界區
荃灣區 (1)
- 荃灣象山邨秀山樓
大埔區 (1)
- 大埔太和邨愛和樓
元朗區 (5)
- 元朗文惠苑 (2)
- 元朗水邊圍邨山水樓 (2)
- 元朗富來花園B座
屯門區 (3)
- 屯門景新臺2座
- 屯門兆康苑兆新閣
- 屯門翠寧花園6座
酒店 (2)
- 香港仔如心南灣海景酒店
- 土瓜灣奧斯酒店
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責任編輯：陳正怡