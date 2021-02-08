【引入海外醫生】政府正安排農曆新年後晤醫管局及醫專等代表　商討提供更多專科培訓

▲ 政府擬引入更多合資格非本地培訓港人醫生來港在公營醫療機構工作。（資料圖片）

政府擬引入更多合資格非本地培訓港人醫生來港在公營醫療機構工作，引起爭議。食物及衞生局今日（8日）回應表示，在2019／20年度，醫管局除流失近320名全職醫生外，還累積短缺共260名駐院受訓醫生，引入更多合資格非本地培訓港人醫生，特別是專科醫生來港在公營醫療機構工作，正好提供更多專科培訓人員，擴大整體培訓容量。

食衞局表示，政府正安排在農曆新年後約見醫管局、香港醫學專科學院及其轄下專科學院的代表，共同商討如何提供更多專科培訓予本地及非本地培訓港人醫生，包括更多培訓資源、培訓人手及培訓教材。

食衞局指出，過去十多年，本地醫科畢業生供應未能追上不斷增長的醫管局服務需求，加上醫管局醫生離職率高，替補人手不足以紓緩醫生流失的情況。隨着本地醫科畢業生增加，自2018／19年度起，醫管局亦相應增加駐院受訓醫生職位數目，以聘請所有合資格的本地醫科畢業生及提供相關專科培訓，醫管局仍然面對醫生人手短缺。

發言人續指，據醫管局資料，過去數年，醫管局的駐院受訓醫生職位仍有空缺，除招聘本地畢業生外，醫管局亦以有限度註冊形式聘用非本地培訓醫生，並與醫專及其轄下專科學院合作，讓有限度註冊的非本地培訓醫生接受專科培訓，現時已有多個醫專轄下的專科學院接納非本地培訓醫生在港繼續其專科培訓，醫管局4個專科（急症科、家庭醫學、內科及兒科）現正接受具備相當於醫專認可的初期試專科資歷的申請者應徵。

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責任編輯：馮琪雅