【惠利大廈爆疫】惠利大廈累計7人染疫涉4個單位　衞生署向全幢所有04室住戶發檢疫令

▲ （經濟日報資料圖片）

鰂魚涌惠利大廈持續出現新冠肺炎確診個案，至今已有4名住戶確診，另有3人初步確診，當中有6人均居於04室。港大微生物學系講座教授袁國勇今日(8日)下午視察後，認為大廈現垂直傳播。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心晚上發出新聞稿，提到因應確診個案涉及3個04室單位，故向所有居於1至23樓04室單位的無病徵住戶發出檢疫令。

中心稱，惠利大廈近期出現4宗新冠肺炎確診個案，而昨晚封區孤制檢測亦檢3人初步確診，當中2個確診單位與早前確診個案同為04室，至今已有3個04室單位及1個11室單位爆疫；中心正跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

發言人稱，今日下午已到惠利大廈相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素，考慮專家意見及調查結果後，衞生署向惠利大廈1至23樓的04室單位所有沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，如住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

中心呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：陳正怡