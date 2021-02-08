【新冠肺炎】筲箕灣官立中學2中六生染疫　校方指新年假提前於2月5開始並取消兩考試

▲ 筲箕灣官立中學2名中六學生分別確診及初步確診新型肺炎（林宇翔攝）

筲箕灣官立中學2名中六學生分別確診及初步確診新型肺炎，防護中心指，2名染疫學生分別於上周二感頭痛及上周三出現喉嚨痛，2人於上月尾至本月初，即傳染期內曾回校考試，雖不太認識，但可能共用廁所等設施，認為有傳播風險，因此曾與2人同一時間在學校禮堂考試的約130名學生和教職員被列為密切接觸者須檢疫，全校餘下師生及檢疫學生的同住家人則須強制檢測。

學校發聲明表示，上周四接獲衞生防護中心通報有學生確診後，已將農曆新年假期提前於上周五開始，並取消上周五及周六的考試。

筲箕灣官立中學表示，學校啟動危機處理小組，召開會議跟進當局的建議，並全面消毒校舍，又表示為安全起見，會跟從當局的建議，包括所有於本月1日至4日曾於學校禮堂參與中六級模擬考試的學生及監考教職員，會被送到檢疫中心檢疫14天，亦會按照強制檢測令，並要求所有於過去14天曾身處學校超過兩小時的師生接受檢測。校方又稱，會盡力支援校內師生，與接受強制隔離的學生及其家長保持密切聯絡，提供適切的支援。

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記者：鄧凱文