【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　包括：萬年大廈大快活、屯門市廣場Outback

▲ 新增5間餐廳曾有確診者到訪。

本地新冠肺炎疫情持續，昨日（8日）新增32宗確診個案，當中28宗屬本地個案，6宗源頭未明。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中西區 喜訊大廈 寶湖海鮮酒家 04/02/2021 10656

中西區 萬年大廈 大快活 05/02/2021 10656

元朗 元通樓 至尊雲吞麵雞煲 04/02/2021 10641

元朗 福星樓 嘩鬼拉麵和風料理 07/02/2021 10641

屯門 屯門市廣場 1 期 Outback Steakhouse 31/01/2021 10644

確診大廈名單，請前往：【下一頁】

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

新冠肺炎影響下，口罩供應緊張。家長經常要留意哪裡有售兒童口罩，又怕買到黑心口罩。理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜