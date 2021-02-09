【開心速遞】佐治情傾大小姐超好笑　林淑敏張明偉首次合作獲好評【有片】

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的George（張明偉飾）與大小姐（林淑敏飾）有感情線。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》不時為觀眾送上歡樂，昨晚大小姐（林淑敏飾）與George（張明偉飾）的「感情線」引起討論，劇中不論是George英雄救美，並含情脈脈看大小姐十分搞笑。而大小姐知道被傾慕的嬌羞，也是充滿喜感，林淑敏與張明偉演喜劇才華大爆發。

林淑敏和張明偉接受TOPick訪問，分享大小姐和George首演對手戲的感受。

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George「情迷」大小姐

昨晚（2月8日）《愛‧回家之開心速遞》播出的第1143集「佐治的愛」，講述補習社被加4成租金，老闆之一的George決定施計，向大小姐示愛並令她不加租。George與大小姐之間的「戀事」笑料百出，有觀眾認為George可成為大小姐與送水輝（許家傑飾）之間的「第三者」。

「大小姐」林淑敏於社交平台貼出花絮照，並向George拒愛：「佐治，謝謝你的愛！不過都係輝輝髮型好啲。@aaryncheung @jackhero5 #不要迷戀姐 #愛回家之開心速遞 #佐治的愛」

「George」張明偉笑言：「如果俾輝哥發現咗『佐治的愛』，應該唔係玩頭髮咁簡單😅☠️ #送水輝 #大小姐 #佐治#愛回家之開心速遞 #1143集」「送水輝」許家傑則謂：「今（昨）晚好似呀George入嚟阻住晒😎 #愛回家之開心速遞 #大小姐 #george #送水輝」

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▲ （取自IG）

回憶鏡頭後花絮

《開心速遞》不但劇情搞笑，鏡頭外也笑聲滿載，林淑敏向TOPick笑指：「拍攝時沒法忍笑，George真是勁好笑，我經常很想一『揚』他的頭髮就變整齊，可惜他gel得太硬。」

至於張明偉回想：「大小姐跣倒，George英雄救美那場戲，明明book了風機吹住，想整件事有feel一點。但偏偏所有物件都吹得動，唯獨是我的那束頭髮動也不動！」

他續指：「劇情所需George需要很認真很接近且含情脈脈望着大小姐，弄得連導演也忍不住偷笑，我們還要忍到嗌cut才大笑。」

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林淑敏張明偉惺惺相惜

林淑敏與張明偉今次是首演對手戲，林淑敏指：「拍攝時friend了，很感動George是位很用心的演員，而且演戲的節奏很好，可能是跟他玩音樂很叻有關係。」

張明偉則說：「當知道一起演一集，簡直是超級期待！甚至開拍前一晚發現大家都不約而同地興奮至睡不著，最終傾了很久劇本！」他並表示：「因為一直很欣賞淑敏，不止是她演的大小姐深受觀眾歡迎，而且感受到她對演戲的熱誠和背後的用功。基本上一開工，我們未埋位時都在說戲以及當演員的點滴。」

林淑敏大讚張明偉：「我很respect他，因為他很humble, 觀察入微，而且肯對演戲下苦功。我早前於《踩過界II》曾見過他，他說每次拍前都與同劇演員對劇本，還對到很夜，早上便去開工。可能是在某個場景的其中一個角色，但感受到他的用心，我很感動。」

▲ （TVB截圖）

張明偉也稱讚大小姐說：「除了在劇裡有多個對手，最重要是演員路上多了位好伙伴！她真的很support和鼓勵我，拍攝時給我很多信心。她的人生閱歷絕對不簡單，但能夠保持積極和正向思維，以生命影響生命，真的是很厲害！Respect！」

至於George與Anita（梁茵飾）的感情線，他說：「暫時來看都是friendly，不過George的感情世界尚有很多空間，留待觀眾發掘。好像今集般，George為了不用加租而扮喜歡大小姐，但其實都受到大小姐影響，產生變化。這是Sit-Com角色好玩的地方，隨著角色經歷不斷成長和改變。」

記者：梁樂欣

同場加映：張明偉專訪