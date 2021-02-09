【港區國安法】黎智英保釋案律政司上訴　終院今早宣判

▲ 黎智英今早由囚車押送到終審法院應訊。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智較早前被控勾結外國勢力後獲高等法院批准保釋，律政司向終院申上訴許可獲批，黎保釋被撤及還押，上訴聆訊上周一（2月1日）於終院展開，終院今(9日)早10時將作出宣判。律政司一但上訴得直，黎智英准保釋判決將被撤銷，繼續被還押。

黎智英（73歲）今早約9時半前由囚車押解到終審法院應訊，大批傳媒及公眾人士亦於庭外等候取籌進入法院大樓旁聽。

黎智英早前就欺詐罪被還押，其後再被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎及後獲高院法官李運騰批准保釋，黎准以1,000萬現金，3名人士作出共30萬元人事擔保。

律政司向終院申請上訴許可獲批，黎被終院撤銷保釋，終院上周一（2月1日）就律政司提出上訴展開聆訊。終審法院聽取雙方陳詞後，押後至今早10時作出宣判。若律政司被判上訴得直，意味著黎智英獲准保釋判決無效。

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記者：王仁昌