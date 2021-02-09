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【港區國安法】黎智英保釋案律政司上訴得直　終院撤銷保釋黎智英續還押

社會 09:41 2021/02/09

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黎智英今早由囚車押送到終審法院應訊。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智較早前被控勾結外國勢力後獲高等法院批准保釋，律政司向終院申上訴許可獲批，黎保釋被撤及還押，上訴聆訊上周一（2月1日）於終院展開，終院今(9日)致裁定律政司上訴得直，撤銷黎保釋，黎續還押；終院指黎仍可要求覆核保釋，但並非終院司法管轄權內。

黎智英（73歲）早前就欺詐罪被還押，其後再被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎及後獲高院法官李運騰批准保釋，律政司向終院申請上訴許可獲批，黎被終院撤銷保釋，終院上周一（2月1日）就律政司提出上訴展開聆訊。

律政司一方早前陳詞指，法官李運騰考慮保釋時犯原則性錯誤，指須先考慮國安法第42(2)條，除非有充足理由相信獲釋後，黎不會續作出危害國家安全行為，否則不應批准保釋。

黎智英一方陳詞時則指，控方就第42(2)條有舉證責任，須證明無充足理由去相信黎，指若舉證責任在辯方，條文應清晰列明。黎一方又指李並未忽略第42（2）條，律政司基於李在判詞提及唐英傑案例及考慮被告的潛逃風險而上訴，是對李的考慮作事後猜測。

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記者：王仁昌

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