【洗衣機虐貓】港姐冠軍黃嘉雯胞姊涉虐畜　警方拘捕涉案黃姓女子

▲ 黃嘉雯胞姐涉虐貓。

在2月8日凌晨網上瘋傳「港女惡搞洗貓」短片，片中的貓主Yuki Wong在社交媒體上載一段把片，稱所養的短毛貓隨處便溺，於是把牠關在洗衣機，然後開轉動滾筒約14秒的短片以作懲戒。從片中所見，短毛貓明顯受驚，而當洗衣機打開後，牠即慌張逃走。

片段放上網後即由來大批網民指摘，並被發現片中的貓主Yuki Wong為2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，黃嘉雯後來亦向傳媒承認事件，坦承姐姐Yuki家有一隻貓，但不知對方將貓放入洗衣機。

【洗衣機虐貓】疑因貓貓於箱內便溺 港女IG拍片困貓洗衣機開機14秒

▲ 黃嘉雯姐姐Yuki（左）昨晚被警方拘捕。

黃嘉雯胞姐被捕

黃嘉雯表示指姐姐一向很愛錫小動物，但也指姐姐行為不當：「不過她今次的確做得不對及處理得不好，但我相信她不會再會有這類事情發生。」

專責調查虐待動物案的元朗警區刑事調查隊第6隊即時接手案件，據網上資料綜合所得鎖定一名女疑犯及其居住單位，在昨晚（2月8日）約8時，持搜查令到天水圍一住宅單位，拘捕涉嫌「殘酷對待動物」28歲姓黃的女疑犯，她報稱任職保險經紀。

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警方在單位內檢獲案中的灰色美國短毛貓、涉虐貓的洗衣機，而片中涉嫌虐貓女子所塗的紅色指甲油，與黃姓女士的指甲油相同。

▲ 黃嘉雯參選時，姐姐曾現身支持。

家貓無表面傷痕

據悉該短毛貓自出生一直被領養至今，現時約5歲大。家中照料貓隻設施亦充足，愛護動物協會人員亦協助調查，據悉灰色短毛貓沒有表面傷痕，並被帶走由獸醫進一步檢查健康狀況。

黃姓女士被押返警署扣查，精神狀態無異常，她由律師陪同落口供，期間保持緘默。警方將繼續調查此案。

同場加映：何綺雲訪問