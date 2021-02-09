【復課安排】農曆新年後如疫情不惡化或持續改善　林鄭月娥：安排學校有序地復課

▲ 特首林鄭月娥今早行會前見記者。

特首林鄭月娥今早（9日）行會前見記者，指出過去7日的總新增確診個案為181宗，即平均每日有26宗，相對過去兩個月的高峰每星期約600宗，近日的確診數字已到了一個「低水平」；另源頭不明個案過去僅有48宗，即每日少於7宗，希望有關個案繼續減少。

農曆新年將至，她呼籲市民在假期時減少外出及家庭聚會，又希望農曆新年後可以逐步回復正常生活。她指出，目前來說如果現時疫情不惡化，是有條件可以逐步恢復正常生活，而首要是讓學生上學，又引述心理科醫生及兒科醫生等指長期沒有面授課程對學生亦有一定影響，故在學校的新春假期完結後會安排學校有序復課；教育局近日已與學校及校長溝通如何復課才可確保安全。

我決定，或認定必須恢復讓學生上學。因為長期沒有面授課堂的生活對學生有影響。

至於其他已關閉一段時間的營業處所，她指出業界同意會安裝「安心出行」，令即使有確診個案亦可以方便追蹤，故亦會正面及積極考慮業界的意見，盡量爭取有關場所可以盡快重新開業。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩