【愛要及時】義工探訪揭年老伯伯倒斃家中 工作狂女兒聞惡耗冷淡：走不開

愛要及時！馬來西亞一名義工在網上分享，稱探訪時驚揭年老伯伯倒斃家中，惟工作狂女兒聞惡耗冷淡時竟稱走不開。義工不禁感嘆，人性是甚麼境界，會連自己的親人也不會想見和無一絲感受。

該名義工在facebook專頁「1314天使守護你」發帖，稱數周前接到求助電話，稱一對老夫婦很慘沒東西吃，遂準備一些乾糧過去探訪，見到夫婦居住在一間雙層排屋，一直以來都是婆婆照顧丈夫，惟因婆婆微中風加身體越來越弱，導致行動不便，而伯伯住在樓上無法下樓，婆婆行動不便也無法上樓。住在同一間家，卻無法照顧彼此。平時只能靠著隔壁鄰居偶爾拿食物給他們吃，否則只能吃乾糧或者等老人的弟弟一星期來兩次。

義工上樓探訪伯伯，發現他沒在床上，當見廁所門開著，往下見伯伯躺在地上，當時已沒呼吸，下樓時不敢告訴婆婆，先打給救傷車和報警，當救傷車來到時，證實心已經停止跳動，軀體也開始僵硬了。

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帖文稱，感嘆的事情是，父母可以奔波勞碌的賺錢提供孩子最好的環境養大孩子；但孩子無法同樣的付出提供父母好一些的環境哪怕是一點點的時間和關心。這就是典型的一對父母可以養大十個孩子，但十個孩子無法養回一對父母。

當我通知他女兒，他女兒說我已經安排棺材佬去了，我還在公司忙走不開哦。

當下其實有股衝動想大罵她，我跟這兩位老人沒有一點的關係，

我流淚了，人性是到甚麼境界，會連自己的親人也不會想見和無一絲感受。

帖文末期望大家好好關心家中長者，也許過年無法回鄉，但也別忘了給他們一通電話。

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責任編輯：王明芳