【天王爸爸】劉德華開抖音罕談愛妻朱麗倩　自爆結婚不擺酒原因出人意表

▲ 劉德華抖音拍片罕談家事。

天王劉德華近日首度開設社交平台，華仔上月進駐內地抖音，未夠一個月已累積逾5000萬粉絲，叫座力驚人，日前華仔在抖音再拍片跟粉絲互動，更首次大爆家事，談到當年自己為不擺酒結婚原因。

劉德華在2008年和朱麗倩結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），不過向來對家事低調的華仔，從來未有正式公開一家合照。

▲ 劉德華進駐抖音。（影片截圖）

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而從不開設社交平台的華仔，上月終破戒加入玩「抖音」，天王魅力更在短短幾天已衝破半億粉絲群，華仔亦相當勤力，每日上載短片，又唱歌又演戲，十分親民。

罕有談家事

近日華仔為宣傳主演的內地賀歲片《人潮洶湧》，首次在抖音開直播，跟網友玩有問必答，而直播在頭12分鐘，已有1000萬人在線觀看，至最後直播在線人數達到3200萬，人氣相當驚人。

華仔首次抖音直播，獲網民狂送禮物，包括嘉年華、夢幻城堡，華仔更自爆家事，解釋跟太太朱麗倩結婚時為何不擺酒。

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劉德華結婚不擺酒原因，答案原來如此，確令不少網民感驚喜。

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丈妻維繫感情秘訣

劉德華和朱麗倩早在84年已相戀，二人交往長達24年，直到2008年劉德華才正式登記結婚，此外，朱麗倩父親過世時，華仔也是以家屬身份陪太大現身。

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華仔曾在節目談到夫妻如何維繫感情，稱：「朱麗倩比他自己更愛他，夫婦二人從來沒有大聲吵架」，對丈夫十分支持的朱麗倩，亦從大馬搬到香港與華仔家人同住。

同場加映：陳勉良訪問