【新冠肺炎】消息：今日新增逾20宗確診個案

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（9日）新增逾20宗確診個案，衞生署下午將舉行疫情記者會交代。

昨日（８日）新增32宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，年齡介乎8個月至83歲； 28宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例。

警務處處長鄧炳強到「受限區域」深水埗桂林街46A-46C號視察：

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鰂魚涌惠利大廈3人初步確診，其中1人為筲箕灣官立中學中六生，曾於1月初、2月頭回校應考模擬試，曾使用同一禮堂的130名學生、教師及清潔工，需送往檢疫。詳情即看：【下一頁】

張竹君稱，不明源頭個案分佈6幢不同大廈，涉荃灣象山邨、黃大仙慈正邨等。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，過去24小時錄得31宗呈報個案，有31名病人出院；現時仍有501名病人留醫，當中24人危殆。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

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記者：陳麗娜