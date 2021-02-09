【借錢實測】月入2萬妹一口應承借3萬　人妻感動︰試吓係咪講錢失感情

▲ 有人妻向妹妹謊稱借3萬元，測試是否講錢失感情。

有說「講錢失感情」，不論問家人還是朋友借錢，多少都會影響感情。有身為人妻的女網民在網上討論區分享，向妹妹謊稱借3萬元，測試是否講錢失感情。結果月入約2元萬的妹妹一口應承，更沒過問她用錢來做甚麼，令她很感動。

該名人妻周日（7日）於網上討論區「親子王國」以「親人講錢失感情？」為題發文，表示丈夫提及其姊很自私，如果他有事，即使姊姊人工「十萬八萬一個月」，也不會借錢給他。

試探妹妹是否肯借錢

人妻認為其月入約2萬元的妹妹卻不會如此，因此決定致電試探妹妹︰

我話我急用3萬蚊，叫佢入俾我，佢話無咁多，但有2萬幾可以借住俾我。

妹妹還說過幾日可以蝕放股票借給她，人妻指妹妹完全無問過她用錢來做甚麼。最後人妻跟妹妹坦白，稱只是講笑，而妹妹則WhatsApp她表示，「要錢出聲唔駛怕」，令她很感動︰

起碼知道唔係個個親人都講錢失感情的。

感動父母愛錫 妹妹不計較

其後她留言回覆網民時指出，妹妹沒因她的試探而生氣，反而不停問她是否真的需要錢。她指不會借錢給朋友，但親人則另作別論。一如其妹妹，知道姊姊有事，「無現金都話蝕放股票都借俾我」。

她又提及，其父母不時問她夠不夠錢用，她雖然不會問父母索錢，不過知道自己很幸福，有爸媽愛錫，又有一個不計較的妹妹。

網民︰借是人情不借是道理

網民意見不一，認為借是人情，不借是道理，留言「搵十萬八萬就一定要借錢俾屋企人？咩道理」、「都會睇吓感情好唔好，感情好都會幫」。此外，有網民批評人妻不應試探家人，點擊看更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳