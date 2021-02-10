【字跡分析】做功課寫字馬馬虎虎　心理學導師教字跡分析了解孩子情緒

有句古話說「見字如見人」，字跡分析除了可以了解孩子的個性，還可以了解孩子當刻的情緒。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今集邀請到香港催眠輔導中心客席導師（筆迹分析心理學導師）李嘉琪Mickey，分享透過字跡分析了解小朋友。

Mickey指出，筆迹分析有超過300年的發展歷史，是心理工作中一種有效的輔助工具，而且簡單易學，也可把當中技巧應用於日常，特別當遇到一些無法完整說出感受的個案，可以透過筆迹了解當下的內心想法及性格特徵，節省治療的時間。

她指出，家長們雖然沒有專業背景，但透過筆迹了解孩子當下的情緒、個性特質並不困難，大約數小時的學習已經可以有一定的掌握。她舉例有些小朋友字細但寫字很大力，字細反映內向怕羞、做事集中專注，大力表示對喜歡的事會很有熱情，這類型小朋友每當做喜歡的事，往往都會很沉迷，對身邊事漠不關心，甚至聽不到父母呼喚。

有些家長會認為孩子唔聽話，覺得佢哋曳，這時候大人其實可走近小朋友，輕拍他們一下，喚回他們的注意力。

Mickey也舉出了3種比較常見小朋友寫字情況，父母不妨參考下。第一個情況是小朋友寫字時有聲音，小朋友平時寫字理應沒有甚麼聲音，突然間發生很大的聲響聲響，其實是不開心的表現甚或有憤怒的情緒，建議家長在這個時候可以了解下小朋友，問下子女是否在學校發生不愉快的事情，從而了解小朋友不開心的情況。

第二個情況是小朋友寫錯字，特別是當小朋友不再用鉛筆轉用原子筆，當寫錯字時，我們通常劃一、兩筆，但如果小朋友來來回回在錯字上劃來劃去，這個情況可能是小朋友有壓力的情緒表現，其實現在讀書都相當壓力大，測試、考試、小測、默書，家長都要了解下小朋友的情緒，讓他們適當時休息。

第三個情況是小朋友做抄寫功課，可能開始時寫字很工整，但越往後寫出現龍飛鳳舞，歪歪曲曲，沒有心機再寫，其實這些都是疲態的表現，建議家長這個時候給予5至10分鐘的休息時間，回一回氣，飲下水，去洗手間，再完成這些抄寫的功課。

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記者：鄺嫻