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【新冠疫苗】科興疫苗三期數據未刊登國際醫學期刊　林鄭月娥：有足夠理據而需緊急使用時可豁免其中一樣資料

社會 10:42 2021/02/09

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行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

新冠疫苗最快本月抵港，特首林鄭月娥表示，在有足夠的理據而需緊急使用新冠疫苗時，藥廠可豁免提供其中一樣資料，資料又呼籲市民要客觀、科學看待有關事件。

林鄭月娥今早（9日）行會前見記者時，被問到港府洽購之一的科興疫苗已提交第三期臨床報告，惟仍未刊登在國際期刊。她指出，明白市民近日關心疫苗接種的情況，當局今次特別為新冠疫苗要作出新的規例，容許新冠疫苗不需要受制長時間程序亦可緊急使用。

她指出，在法律要求及通知藥廠的提供資料要求是有三個方面，包括是提供臨床數據、疫苗在其他監管機構的情況、有關數據須刊登於國際期刊等，但她強調三樣都有固然是好，但豁免其中一種亦可以，最終須由專家委員會認定，再推薦予食衞局局長作批准在本港使用。

在有足夠的理據下，又為了要需要緊急使用時，或另一個因素有好強的證據時，不一定要僵化提供3方面資料才可認可。

供應方面，她指出當局早前採購足夠本港市民每人注射兩針的疫苗數量，惟各款疫苗抵港的時間不同，強調港府在推展疫苗接種非常有決定，希望可以盡快開展計劃，又呼籲市民要客觀、科學看待有關事件，不應如少部分人將事件滲入政治成份，影響市民接種疫苗的意願。

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記者：郭詩詩

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