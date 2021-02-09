  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美國男子接受疫苗注射25分鐘後死亡　初步顯示男子沒任何過敏反應

食用安全 11:08 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

美國一名男子接受疫苗注射25分鐘後死亡。

全球新冠肺炎疫情持續，各國加緊讓民眾接種新冠疫苗防疫。不過，美國一名約70歲男子接種疫苗25分鐘後死亡，當局正調查死因，但初步顯示男子沒任何過敏反應。

據《Dailymail》報道，一名70歲左右男子在星期日於紐約接種新冠疫苗，但接種25分鐘後就在疫苗接種中心暈倒。紐約州衛生專員Howard Zucker表示，男子當時正想離開中心，但突然暈倒。在場急救人員馬上衝到他的身邊，並送往醫院，但最終仍死亡。

目前仍未知男子的死亡與疫苗是否有關，當局正在調查中。Zucker又指，在規定的15分鐘觀察期，男子都沒有出現不良反應，初步跡象也顯示男子對疫苗沒有過敏反應。

當局未有透露男子的身份，及接種哪種新冠疫苗。

Zucker強調，他與其他公共衛生專家仍認為疫苗是安全的，鼓勵大眾繼續接種疫苗。

新冠疫苗知多些，即看衞生防護中心拆解是與非：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

食用安全 健康問題 疫苗 疫情 紐約州 過敏 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes
13:35 2021/02/08
【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes