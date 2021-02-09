【新冠疫苗】美國男子接受疫苗注射25分鐘後死亡　初步顯示男子沒任何過敏反應

▲ 美國一名男子接受疫苗注射25分鐘後死亡。

全球新冠肺炎疫情持續，各國加緊讓民眾接種新冠疫苗防疫。不過，美國一名約70歲男子接種疫苗25分鐘後死亡，當局正調查死因，但初步顯示男子沒任何過敏反應。

據《Dailymail》報道，一名70歲左右男子在星期日於紐約接種新冠疫苗，但接種25分鐘後就在疫苗接種中心暈倒。紐約州衛生專員Howard Zucker表示，男子當時正想離開中心，但突然暈倒。在場急救人員馬上衝到他的身邊，並送往醫院，但最終仍死亡。

目前仍未知男子的死亡與疫苗是否有關，當局正在調查中。Zucker又指，在規定的15分鐘觀察期，男子都沒有出現不良反應，初步跡象也顯示男子對疫苗沒有過敏反應。

當局未有透露男子的身份，及接種哪種新冠疫苗。

Zucker強調，他與其他公共衛生專家仍認為疫苗是安全的，鼓勵大眾繼續接種疫苗。

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責任編輯：楊宛茜