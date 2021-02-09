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【陀槍師姐2021】鍾志光利用工餘時間進修　取得雙碩士：常到圖書館借書自學

娛樂 14:42 2021/02/09

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鍾志光求學不是求學位。

《陀槍師姐2021》第5個單元「倖存者連環謀殺案」內，人稱「鍾仔」的鍾志光飾演破案關鍵的心理學家。投身演藝界逾30年的的鍾志光，身兼體育評述員、主持及演員身份因此被封為「萬能鍾」。

其實鍾志光除在演藝工作涉及的範疇多之外，而且非常有學識，好學不捲的他為興趣在公餘時間進修港大和中大碩士。

投身演藝界逾30年的鍾志光，入行前曾於某中學任中文科兼體育科教師7個月，在足球評述員朱榮漢介紹下到商台負責體育節目，後來加入TVB任體育評述員。

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鍾志光為興趣讀書

有別於其他體育評述員，鍾志光擅長將中國文學引用於自己的評述當中，例如2008年北京奧運中國田徑選手劉翔因傷退出，鍾志光以一句「此時此刻，無語問蒼天 」作結尾，別具風格。

鍾志光曾接受TOPick訪問自認是開竅較遲的學生，中學階段只喜歡打波，所以選讀葛量洪教育學院（今為香港教育大學）。

鍾志光和袁文傑同樣熱愛足球。（IG圖片）

2002年開始，鍾志光因舊同學的介紹下，修讀公開大學人文學科，令鍾志光再度與書結緣，並分別在2008年和2012年考獲香港大學中國語言及文學碩士和香港中文大學哲學文學碩士。

鍾志光的港大碩士論文更展示於港大的圖書館，為此他感到非常榮幸稱：「我所求的是學問，而非學位。」

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現年58歲的鍾志光熱愛文學、歷史和哲學，可是獨欠歷史仍未修讀碩士課程，他表示因為考慮到年紀漸大，唯有改為自學歷史，相對下較輕鬆和有彈性：「我常到圖書館借書自學，藉此擴闊眼界。」鍾志光的好學不倦精神，值得學習。

同場加映：林景程專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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