【二手煙危害】準爸爸吸煙BB體重過輕機率高兩倍 心血管疾病等風險大增

▲ 準爸爸吸煙，BB體重過輕機率高兩倍。

吸煙有害健康，吸煙除了會危害自身健康外，還會對家人造成影響，甚至會影響下一代的成長。衞生署衞生防護中心引述研究指出，懷孕期間在家中接觸二手煙的孕婦，誕下體重過輕嬰兒的機會比沒有接觸二手煙的孕婦高兩倍，建議有吸煙習慣的準爸爸應盡快戒煙。

過往有研究指出，母親主動吸煙可導致胎兒生長受限和低出生體重。吸煙者的嬰兒一般較非吸煙者的嬰兒體重輕150至200 克；而前者出現低出生體重的機率也比後者高兩倍。一般認為，孕婦吸煙對胎兒生長及出生體重的影響，主要是由於煙草煙霧中的一氧化碳導致胎兒缺氧，其他包括影響胎兒營養。

新生嬰兒出生時體重過輕，有機會增加健康風險，包括低血糖、低血壓、高血凝狀態、高膽紅素血症、壞死性腸炎等等外，其對健康的影響並不止於新生兒期。低出生體重亦增加患多種疾病的風險，包括代謝綜合症、心血管疾病、中風和骨質疏鬆。

本港衞生署衞生防護中心表示，有效的戒煙方法有好多種，除自行戒煙以外，使用戒煙藥物配合輔導更能將戒煙成功率提高兩倍。

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責任編輯：王明芳