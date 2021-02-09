【新冠疫苗】澳門市民今早起可免費接種國藥新冠疫苗　賀一誠早上率領官員接種首劑疫苗

▲ 賀一誠早上率領官員接種首劑疫苗。

澳門市民今早（9日）開始可以免費接種新冠疫苗。澳門行政長官賀一誠早上率領官員到山頂醫院接種首劑新冠疫苗，他表示注射疫苗時無任何不適，會按時注射第二劑疫苗。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

社會文化司司長歐陽瑜稱，政府官員率先接種疫苗，是用行動向各位市民説明特區政府對疫苗的信心，希望廣大市民能夠響應政府的呼籲。

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍說，雖然國藥部分臨床報告未刊登在醫藥期刊，但疫苗通過國家藥監局審批，具備在內地註冊上市條件，相信已充分參考原始科學數據。

澳門市民今早開始可以免費接種國藥新冠疫苗，第一批獲安排優先接種的3類人群，包括醫護、口岸等前線抗疫人員；而普通市民中午12時起可以預約，最快本月22日起開始免費接種。至於在澳門合法逗留的非澳門居民可自費接種，每劑收費250澳門元。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜