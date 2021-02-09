【家長小心】YouTube驚現惡意吃播影片　扮卡通人物亂食噁心零食誘兒童模仿

▲ YouTube近日出現吃播變態影片，主持扮卡通人物吃噁心零食。

家長讓小朋友觀看YouTube時，要慎選影片。近日有家長在網上分享，「ElsaGate」影片已入侵YouTube吃播界，影片主角會打扮成小朋友喜愛的卡通角色，做一些不當行為，例如進食噁心零食，若幼童觀看後模仿影片行為，後果可大可小。

「ElsaGate」影片在數年前開始流傳，內容是以小朋友喜歡的卡通人物及英雄角色去做一些不當行為，例如是「蜘蛛俠替Elsa注射墮胎劑」、「Elsa被超人捆綁毆打」、「Elsa幫蜘蛛俠挖眼球」等。

由於迪士尼電影《冰雪奇緣》中的主角Elsa受小朋友歡迎，有黑心商人看準商機，利用卡通人物製作惡意影片，只為提高觀看次數及點擊率，而漠視對小朋友的影響。

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近年YouTube一直打擊「ElsaGate」影片，不過仍有不少創作者以類似手法進行拍攝。韓國YouTube頻道《DORA도나》一年前開始創立，兩位主持人專門拍攝吃播影片，打扮成卡通人物進食噁心零食，如眼球形狀糖果、朱古力唇膏、白膠漿（糖水）、針筒啫喱等。大人觀看時懂得分辨真假，但小朋友未必能夠判斷，在現實世界中進行模仿的話，後果可大可小。

「ElsaGate」影片吸引小朋友觀看的手法層出不窮，家長要慎選影片讓小朋友觀看，避免小朋友誤墮陷阱。

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責任編輯：王明芳