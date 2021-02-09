【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人

▲ 父母不相信可以WFH，打工仔焗租80呎無窗工廈逃避。

疫情下，很多公司實施在家工作。然而，老一輩父母卻不明白在家工作的概念，一名打工仔因在家工作被父母質疑被炒，每天家嘈屋閉，無可奈何之下，他只好租一個只有80呎無窗的工廈單位逃避，他心痛地問：「我有時唔明，點解啲父母要迫得仔女咁辛苦呢？」

讀者「培」日前向Facebook專頁「辦公室日報」投稿，指目前工作的公司在疫情期間，多次讓同事在家工作，惟其父母不相信更問，「係咪畀老細炒咗？係咪失業唔敢講？」即使打工仔多次否認，更向父母展示公司批准同事在家工作的電郵，但其爸爸仍不相信更大鬧︰

唔識睇啲雞腸！叫你畀心機又唔聽，以前成日請假去旅行，而家好啦！市道唔好一定炒你呢啲懶人先。

打工仔無奈表示，「我以前去旅行係用自己大假，清唔晒假期仲會畀公司迫我放，點樣懶人呀？」

公司再宣布WFH 父母質疑被炒

現實是，公司近日因有同事居住的大廈有人確診，再次公布同事可在家工作直至3月。打工仔稱本打算年廿八收爐，但他卻零喜悅，「因為我知在家工作係一個大難題，如果唔係老細落聖旨，我真係唔介意自己一個返office做嘢。」

他表示，大半個月不回公司難以逃避，只好直接跟父母坦白，但父母一如以往不相信，

日鬧夜鬧，日哦夜哦，有時要打畀客，已經閂埋房門，佢哋都照樣叩門，照樣係咁叫。

打工仔不能專心工作，遂與父母大吵起來，父母又再表示，「冇可能有老細會畀員工咁樣做嘢！」打工仔終於忍無可忍回應，

你哋冇做過呢啲公司，冇遇過呢啲老細，唔代表呢個世界冇，唔係乜嘢都以你哋見過嘅嘢為標準！

打工仔租工廈逃避固執父母

但父母仍固執地認為打工仔每天在掩飾已被炒的事實，又認為年輕一輩不珍惜，「佢哋覺得而家啲後生唔捱得，唔識得珍惜份工，放假即係對公司唔忠誠，冇盡力。」

為免兩老質疑他失業，他決定以2,500港元月租一個面積只有80呎、無窗的舊式工廈單位工作。雖然工廈可以短租，但最少要租3個月，「即係我硬掘要因為咁而付出港幣7,500」。除此，單位內不提供任何傢私，為節省金錢他只簡單買一張摺枱及櫈仔入內工作，

始終呢段時間都要喺度打躉，唔止每朝一早「返工」出門口，放工都要較埋時間夠鐘先走，我真係覺得自己好折墮。

他崩潰大呻，「希望啲父母唔好再迫死仔女啦！未經歷過嘅嘢唔代表冇，時代唔同喇，唔好再成日講以前啦！」

網民看畢帖文紛紛建議打工仔搬走。

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰梁節儀