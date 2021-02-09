【兩難抉擇】港男拍拖1個月始知女友育2歲兒　怨同事亂作媒人陷兩難︰擺明玩我

▲ 港男在同事介紹下與現任女友拍拖，一個月後才知女方是單親媽媽，感到難以接受。

很多愛侶都是朋友介紹認識，近日一位港男卻怨爆同事亂作媒人，他在網上討論區發文訴苦，稱透過同事介紹結識現任女友，但雙方拍拖一個月後，才知對方育有一名2歲多的兒子，感到晴天霹靂。他向同事質問時，反遭對方斥責分手是「冇道德」，令港男陷入兩難抉擇。

該名港男日前在「香港討論區」以「拍咗拖一個月，發現原來女朋友有個仔」為題發帖文，指早前應約與同事及其女友行山，同事帶多一名女友人同行。同事行山後與女友先行離開，故意為二人製造機會，他就順理成章送女方回家。

女方以晚上沒堂食為由，邀請港男買外賣到其家中進食，二人一拍即合，「我諗大家都知乜事」，很快墮入愛河拍拖。二人至今拍拖約一個月，女友不時提起以前遇人不淑、很不開心，希望他不要介意。港男都表示理解︰

咁我都知邊個人冇過去呀，人生流流長總會遇幾個人渣。

罵同事隱瞞 被反斥冇道德

可是，某日女友突然提及自己育有一名兒子，表示周末要接兒子返屋企住兩日，著港男不要上她屋企，令他感到晴天霹靂，「以為自己聽錯，仲問係唔係佢個仔。」此時港男才知女友是單親媽媽，育有一名2歲多兒子，平時交由母親照顧，間中才接回家。女方解釋後，港男默不作聲。

港男相信女友非存心欺騙，以為同事有講明。港男霎時間難以接受，返公司向同事質問，同事覺得沒問題，更反遭對方斥責：

如果因為人哋有仔你就唔要人，你真係好冇道德。

港男明言很喜歡女友，但無法接受對方已為人母，陷入兩難抉擇，「呢個同事真係冇朋友，佢擺明玩我」，還坦言「個仔唔係我，我又點愛呢？」他向網民詢問應如何處理，點擊圖片即睇網民回應︰

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責任編輯︰王明芳