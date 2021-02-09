【郊遊美食】新春郊遊荔枝窩行大運　歎原居民有機種植高山咖啡【內附交通】

▲ 荔枝窩的原居民及新居民主理的荔林咖啡，並在自家農地裏栽種咖啡豆，周末郊遊可歎本地有機種植的高山咖啡。

愛遠足者對由烏蛟騰至荔枝窩的山徑不會感到陌生。但大家又可知這裏竟然有咖啡田，有約700棵咖啡樹，種植了7種阿拉比卡（Arabica）高山咖啡豆。

但現時供應量較少，暫只能於村內的某Cafe享用得到。下次來行山時，記得預留時間坐下來享受下本土產咖啡了。

▲ 荔枝窩村經過近十年的活化，開始有人氣。(圖：香港大學公民社會與治理研究中心)

荔枝窩咖啡的誕生，源於2011年經香港大學公民社會與治理研究中心永續坊、香港鄉郊基金、綠田園基金及長春社等協力，並得到香港上海匯豐銀行支持，展開鄉村活化計劃。

曾是新界東最大村落

荔枝窩村是沙頭角的客家村落，村民祖籍是河南開封，清初復界後，由福建輾轉經過惠州抵達建村，本為客家黃氏單姓大村，後來附近梅子林部分曾姓原居民分支到荔枝窩村，使之成為雙姓村落。

上世紀50、60年代，此村共有211間村屋，一度是新界東北規模最大的客家村，但隨着城市發展，人口不斷外遷，村落逐漸凋零。再加上田地大量荒廢，不少村屋瓦頂崩塌，荔枝窩就像其他遍遠圍村的命運一樣，成為棄村之一。

▲ 從樹上摘下的咖啡果實，去除紅色外衣，果肉可吃，有點甜味。(郭秀芳攝)

農地再次復耕

經過實行鄉村活化計劃後，農地得以復耕，亦開始聚集人氣。因為此計劃的首個項目就是要先逐步修復耕地和灌溉用的圳溝。2014年，收復初見成效，第一造米收成，成果令人鼓舞。

跟著幾年，陸續擴大及深化耕作，重新引進傳統作物如粟米、蘿蔔、芋、薑、木瓜等，復耕得以在荔枝窩實現，義工和訪客，絡繹不絕。漸多原居民回流、又有城市藝術家駐村從事藝術工作，也有愛農耕者來租屋住，他們把村裏環境打理得井然有序，令整條村回復生氣。

2017年初，更有香港大學及伙伴們開始在荔枝窩舉辦農墟，推銷本地農產品，是年收成的肉薑和黃薑，在村裏就地加工，成為有經濟效益的產品。

原居民種咖啡

既然活化計劃成績理想，於是他們近年又有新搞作。香港大學公民社會與治理研究中心永續坊開始在農地裏栽種咖啡豆，當時取了嘉道理農場的咖啡樹來種。

另外也有由黃群英、陳文苑 (May)、蘇麗儀 (Angela)等原居民及新居民主理的荔林咖啡，亦開始在自家農地裏栽種咖啡豆。

原來，May於復耕初期，在香港大學的荔枝窩永續農業實驗農場，認識了荔枝窩原居民群英姐，互相欣賞對方魄力，一拍即合。May 更帶她的朋友Angela到荔枝窩一起合作開農場。人稱群英姐的黃群英，是荔枝窩第五代原居民，父親是村中長老，也是百歲人瑞。

「我們最先種的是薑及薑黃，這兩年親兒身試驗過見荔枝窩不少地方，原來日照不多，日夜溫差也大，都適合種咖啡，所以便開始試種。」May說。

2019年，開始試種了99棵共4個品種的咖啡樹，只有10棵有收成，合共兩公斤左右。「我們邊種邊學啦！咖啡通常進入4-5年才有收成的。」另一主理人Angela說。

她們堅持不用農藥，只靠天然肥料，如蠔殼、牛屎、生物炭等來種植咖啡樹，純尚自然。

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周末日限量供應

他們種咖啡仍是處於起步階段，要慢慢摸索。然而香港大學的咖啡農場，正蓬勃發展，幾百棵咖啡樹分散各田，大部分長得堅壯，果實纍纍。紅波旁（Red Bourbon）、卡土拉（Caturra）、卡提莫（Catimor）、藝伎（Geisha）等7個品種，全是阿拉比卡（Arabica）高山咖啡豆，全以人手挑選採摘，之後的工序，無論是日曬、水洗、蜜處理等，均是人手處理，後期製作則交由專業烘豆師作烘焙，包裝簡單。

永續坊早前就試過推出限量掛耳包，測試市場水溫。近水樓台，烘焙好的咖啡，在荔枝窩村的Foo’s Cafe可以享用到。 Cafe老闆Anna說客人可選擇手沖咖啡或掛耳包，但真的好限量，品種還要視乎收成和後期的處理工序而定。

記者試過蜜處理的紅波旁品種，香氣帶點果仁味，入口滲著點點果酸，質素不俗。配一件當日老闆發辦的半熟芝士蛋糕，偷得浮生。

前住方法：

1.可從馬料水坐船，約90分鐘的航程，來到荔枝窩碼頭。只有周六、日及公假有船由馬料水前往荔枝窩9am、由荔枝窩返回馬料水3:30pm。（單程：$50/位；雙程：$80/位）

2.於東鐵大埔墟站轉乘專綫小巴20R到烏蛟騰，山徑步行至荔枝窩，約2.5小時。

記者：郭秀芳