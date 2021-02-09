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【Staycation】港男為女友慶祝情人節　疑酒店staycation叫外賣烤肉

休閒消費 11:51 2021/02/09

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港男為女友慶祝情人節，疑酒店staycation叫外賣烤肉。

新冠肺炎疫情未止，無法去海外旅行之際，不少港人改到酒店「staycation」。但近日有網民疑似在酒店staycation期間，叫外賣烤肉享用，貼文引起不少網民留言，擔心在此舉會令房間殘留油煙味。

日前有網民於Facebook群組「玩盡食盡香港好去處」分享今年為女友準備的情人節節目，指由於疫情關係，未能到餐廳慶祝，女友在網上看見有KOL分享一個「日式外賣烤肉套餐」，價錢為$648，有和牛、酒、甜品以及一整套爐具，另外亦可加購花束。

最勁係我前日落單可以揀琴日送，女朋友開心到痴線咗。

他又對食物「有讚無彈」，指套餐中的每樣食物都很美味，和牛入口即溶，肉味濃郁，「甜品全部都係日本嘢」、「仲要包運費送到樓下」。

不過帖文一出，有網民根據照片所示窗外的景象，猜測事主在酒店烤肉，擔心會產生大量油煙並殘留異味。

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責任編輯：羅嘉欣

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