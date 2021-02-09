【食用安全】Casa Rinaldi意大利芝麻麵包棒含歐盟禁用除害劑 食安中心籲停食停售【內附產品詳情】
社會 12:13 2021/02/09
食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，Casa Rinaldi一款意大利進口芝麻麵包棒，被驗出含有歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」，初步調查發現進口商「IL Bel Paese Limited」曾進口部分受影響產品，已安排下架及停售。中心籲市民停止食用；業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
- 產品名稱：L'altro Pane Sfilatini Sesamo
- 品牌：Casa Rinaldi
- 來源地：意大利
- 淨重：每包130克
- 進口商：IL Bel Paese Limited
- 批次：L. 01002
- 此日期前最佳：2021年10月2日
中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含有歐盟禁用的「環氧乙烷」，正進行回收。
中心初步調查發現，進口商「IL Bel Paese Limited」曾進口部分受影響產品，已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2512 8070。
發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
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記者：陳曉瑩